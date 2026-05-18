|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. mája 2026
Dopravná polícia dostala 79 nových áut, ministerstvo vnútra hlási výraznú úsporu pri nákupe
Ministerstvo pri každom jednom vozidle dosiahlo úsporu v tisícoch eur oproti bežným trhovým cenám. Celkovo 79 nových služobných vozidiel dostali do užívania krajské a okresné ...
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo pri každom jednom vozidle dosiahlo úsporu v tisícoch eur oproti bežným trhovým cenám.
Celkovo 79 nových služobných vozidiel dostali do užívania krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR, konkrétne ide o 37 vozidiel Škoda Octavia Combi a 42 vozidiel Škoda Superb Combi.
Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov pre Policajný zbor SR. V rámci obstarávania bolo zazmluvnených 100 vozidiel Škoda Octavia Combi a 100 vozidiel Škoda Superb Combi. Obstarávanie bolo vykonané prostredníctvom dynamického nákupného systému, pričom úspešným uchádzačom sa stala ponuka s najnižšou cenou.
Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym cenníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Cena jedného vozidla Škoda Octavia Combi predstavuje 29 786 eur s DPH, pričom aktuálna cenníková cena je 34 620 eur s DPH. V prípade vozidla Škoda Superb Combi bola obstarávacia cena stanovená na 40 171 eur s DPH, oproti cenníkovej cene 47 510 eur s DPH. Ministerstvo tak pri každom jednom vozidle dosiahlo úsporu v tisícoch eur oproti bežným trhovým cenám.
Nové vozidlá Škoda Octavia Combi Selection 2.0 TSI 150 kW 4x4 so sedemstupňovou automatickou prevodovkou a Škoda Superb Combi Selection 2.0 TSI 195 kW 4x4 so sedemstupňovou automatickou prevodovkou sú podľa rezortu vnútra vybavené prednou aj zadnou kamerou a ďalšou špeciálnou výbavou, ktorá plne zodpovedá ich služobnému využitiu. Financovanie nákupu nových vozidiel bolo zabezpečené kombináciou prostriedkov štátneho rozpočtu a osem percent z povinného zmluvného poistenia.
„Modernizácia techniky Policajného zboru nie je jednorazová záležitosť, ale dlhodobý proces, ktorým postupne dobiehame investičný dlh v oblasti vybavenia. Naším cieľom je, aby policajti mali k dispozícii modernú a spoľahlivú techniku, ktorá im umožní efektívne chrániť bezpečnosť ľudí a zvládať situácie v cestnej premávke bez obmedzení spôsobených zastaraným vozovým parkom,“ povedal v tejto súvislosti minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Dopravná polícia dostala 79 nových áut, ministerstvo vnútra hlási výraznú úsporu pri nákupe © SITA Všetky práva vyhradené.
Celkovo 79 nových služobných vozidiel dostali do užívania krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR, konkrétne ide o 37 vozidiel Škoda Octavia Combi a 42 vozidiel Škoda Superb Combi.
Rámcové dohody
Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov pre Policajný zbor SR. V rámci obstarávania bolo zazmluvnených 100 vozidiel Škoda Octavia Combi a 100 vozidiel Škoda Superb Combi. Obstarávanie bolo vykonané prostredníctvom dynamického nákupného systému, pričom úspešným uchádzačom sa stala ponuka s najnižšou cenou.
Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym cenníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Cena jedného vozidla Škoda Octavia Combi predstavuje 29 786 eur s DPH, pričom aktuálna cenníková cena je 34 620 eur s DPH. V prípade vozidla Škoda Superb Combi bola obstarávacia cena stanovená na 40 171 eur s DPH, oproti cenníkovej cene 47 510 eur s DPH. Ministerstvo tak pri každom jednom vozidle dosiahlo úsporu v tisícoch eur oproti bežným trhovým cenám.
Modernizácia techniky
Nové vozidlá Škoda Octavia Combi Selection 2.0 TSI 150 kW 4x4 so sedemstupňovou automatickou prevodovkou a Škoda Superb Combi Selection 2.0 TSI 195 kW 4x4 so sedemstupňovou automatickou prevodovkou sú podľa rezortu vnútra vybavené prednou aj zadnou kamerou a ďalšou špeciálnou výbavou, ktorá plne zodpovedá ich služobnému využitiu. Financovanie nákupu nových vozidiel bolo zabezpečené kombináciou prostriedkov štátneho rozpočtu a osem percent z povinného zmluvného poistenia.
„Modernizácia techniky Policajného zboru nie je jednorazová záležitosť, ale dlhodobý proces, ktorým postupne dobiehame investičný dlh v oblasti vybavenia. Naším cieľom je, aby policajti mali k dispozícii modernú a spoľahlivú techniku, ktorá im umožní efektívne chrániť bezpečnosť ľudí a zvládať situácie v cestnej premávke bez obmedzení spôsobených zastaraným vozovým parkom,“ povedal v tejto súvislosti minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Dopravná polícia dostala 79 nových áut, ministerstvo vnútra hlási výraznú úsporu pri nákupe © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Ambis prepisuje históriu. Stáva sa najväčšou súkromnou univerzitou
Ambis prepisuje históriu. Stáva sa najväčšou súkromnou univerzitou