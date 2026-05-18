Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 18.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viola
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. mája 2026

Dopravná polícia dostala 79 nových áut, ministerstvo vnútra hlási výraznú úsporu pri nákupe


Tagy: Minister vnútra SR Nové vozidlá Škoda Octavia Combi Škoda Superb Combi

Ministerstvo pri každom jednom vozidle dosiahlo úsporu v tisícoch eur oproti bežným trhovým cenám. Celkovo 79 nových služobných vozidiel dostali do užívania krajské a okresné ...



Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo pri každom jednom vozidle dosiahlo úsporu v tisícoch eur oproti bežným trhovým cenám.


Celkovo 79 nových služobných vozidiel dostali do užívania krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR, konkrétne ide o 37 vozidiel Škoda Octavia Combi a 42 vozidiel Škoda Superb Combi.

Rámcové dohody


Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov pre Policajný zbor SR. V rámci obstarávania bolo zazmluvnených 100 vozidiel Škoda Octavia Combi a 100 vozidiel Škoda Superb Combi. Obstarávanie bolo vykonané prostredníctvom dynamického nákupného systému, pričom úspešným uchádzačom sa stala ponuka s najnižšou cenou.

Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym cenníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Cena jedného vozidla Škoda Octavia Combi predstavuje 29 786 eur s DPH, pričom aktuálna cenníková cena je 34 620 eur s DPH. V prípade vozidla Škoda Superb Combi bola obstarávacia cena stanovená na 40 171 eur s DPH, oproti cenníkovej cene 47 510 eur s DPH. Ministerstvo tak pri každom jednom vozidle dosiahlo úsporu v tisícoch eur oproti bežným trhovým cenám.

Modernizácia techniky


Nové vozidlá Škoda Octavia Combi Selection 2.0 TSI 150 kW 4x4 so sedemstupňovou automatickou prevodovkou a Škoda Superb Combi Selection 2.0 TSI 195 kW 4x4 so sedemstupňovou automatickou prevodovkou sú podľa rezortu vnútra vybavené prednou aj zadnou kamerou a ďalšou špeciálnou výbavou, ktorá plne zodpovedá ich služobnému využitiu. Financovanie nákupu nových vozidiel bolo zabezpečené kombináciou prostriedkov štátneho rozpočtu a osem percent z povinného zmluvného poistenia.

„Modernizácia techniky Policajného zboru nie je jednorazová záležitosť, ale dlhodobý proces, ktorým postupne dobiehame investičný dlh v oblasti vybavenia. Naším cieľom je, aby policajti mali k dispozícii modernú a spoľahlivú techniku, ktorá im umožní efektívne chrániť bezpečnosť ľudí a zvládať situácie v cestnej premávke bez obmedzení spôsobených zastaraným vozovým parkom,“ povedal v tejto súvislosti minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.


Zdroj: SITA.sk - Dopravná polícia dostala 79 nových áut, ministerstvo vnútra hlási výraznú úsporu pri nákupe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR Nové vozidlá Škoda Octavia Combi Škoda Superb Combi
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Ambis prepisuje históriu. Stáva sa najväčšou súkromnou univerzitou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 