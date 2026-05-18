Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
Ambis prepisuje históriu. Stáva sa najväčšou súkromnou univerzitou
Tagy: PR Univerzita
Univerzita ponúka aj na svojej pobočke v Bratislave špičkové prezenčné a diaľkové štúdium, ktoré pripraví študentov na AI a trh práce budúcnosti.
18.5.2026 (SITA.sk) - Univerzita ponúka aj na svojej pobočke v Bratislave špičkové prezenčné a diaľkové štúdium, ktoré pripraví študentov na AI a trh práce budúcnosti.
Najväčšia súkromná vysoká škola v Českej republike, ktorá má svoju pobočku aj na Slovensku, úspešne akreditovala svoj prvý doktorandský program a po splnení prísnych kritérií stanovených legislatívou získala štatút univerzity. "Vnímame to ako významný míľnik a potvrdenie dlhodobej systematickej práce školy v oblasti kvality vzdelávania, rozvoja študijných programov, ako aj plnenia všetkých akreditačných požiadaviek. Získanie akreditácie doktorandského študijného programu a následný prechod na univerzitný status potvrdzujú dlhodobú pozíciu školy medzi rešpektovanými vysokoškolskými inštitúciami a ďalej ju posilňujú," hovorí rektorka Ambis Univerzita Martina Mannová.
Históriu píše od roku 1999
Štatút vysokej školy získala Ambis Univerzita ešte v roku 1999, v tom čase ako Bankový inštitút vysoká škola. Od tej doby prešla škola výraznou transformáciou. Odklonila sa od pôvodného zamerania a dnes ponúka široké spektrum profesijných aj akademických študijných programov – medzi najúspešnejšie patria bezpečnostný manažment, marketingová komunikácia, ekonómia a manažment podniku a psychológia. "Zároveň sa pýši jedným z najrozvinutejších systémov dištančného štúdia u nás. Aj vďaka tomu je Ambis Univerzita s viac ako 7 000 študentmi v Prahe, Brne a Bratislave najväčšou súkromnou univerzitou v Česku a na Slovensku," vysvetľuje rektorka Martina Mannová. Na Slovensku bude pôsobiť ako zahraničná pobočka. "Štatút univerzity predovšetkým potvrdzuje vysokú úroveň vzdelávania a akademického zázemia školy. V praxi to znamená ďalšie posilnenie možností v oblasti výučby, vedy, výskumu aj medzinárodnej spolupráce. Dôležitým krokom je aj možnosť rozvíjať doktorandské študijné programy a širšie akademické aktivity. Na Slovensku je rovnako cieľom budovať silnú a modernú univerzitnú inštitúciu, ktorá bude poskytovať kvalitné a prakticky orientované vzdelávanie," dodáva rektorka.
Aby škola získala v Česku status univerzity, musela splniť prísne kritériá stanovené legislatívou a prejsť hodnotením Národného akreditačného úradu pre terciárne vzdelávanie. Tie zahŕňajú okrem iného akreditované doktorandské štúdium, kvalitnú vedeckú a výskumnú činnosť a silné inštitucionálne zázemie naprieč viacerými oblasťami vzdelávania.
Od bakalára až po doktorát
V súčasnosti Ambis Univerzita ponúka 10 bakalárskych, 6 magisterských a 1 doktorandský študijný program. Z toho na Slovensku je to 8 bakalárskych programov (3 diaľkové) a 3 diaľkové magisterské programy. Okrem profesijne zameraných programov môžu uchádzači študovať aj akademicky orientované študijné programy špeciálna pedagogika a psychológia.
V Česku chce škola do novo otvoreného doktorandského programu zameraného na bezpečnostný manažment prijať v novom akademickom roku 7 študentov. Tí sa môžu zamerať napríklad na výskum vnútornej bezpečnosti štátu, analýzu rizík kritickej infraštruktúry alebo tvorbu systémov kybernetickej bezpečnosti. Garantom programu je prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., bývalý rektor Univerzity obrany. "V nasledujúcich rokoch sa škola zameria na rozširovanie ponuky diaľkových študijných programov a ešte užšiu spoluprácu s firmami," dodáva rektorka.
Uplatnenie na dynamicky meniacom sa trhu
Ambis Univerzita kladie dôraz na prípravu študentov na ťažko predvídateľnú budúcnosť na trhu práce. Aj preto v spolupráci s firmami zavádza do všetkých odborných študijných programov predmety zamerané na tzv. prenositeľné kompetencie, ktoré by mali absolventom zabezpečiť uplatnenie aj na dynamicky sa meniacom trhu. "S tým súvisí aj orientácia na výsledkovo orientované vzdelávanie, teda dôraz na konkrétne výstupy vzdelávania, overovanie ich naplnenia a rozvoj prenositeľných kompetencií, ako sú analytické myslenie, komunikácia, práca s technológiami, AI a schopnosť adaptovať sa na zmeny," vysvetľuje rektorka Martina Mannová. Spolupráca s podnikateľským sektorom a dôraz na prenositeľné kompetencie patria medzi kľúčové priority školy aj na Slovensku, keďže ide o študijné programy s českou akreditáciou.
Rozvoj pobočky v Bratislave a posilňovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu preto bude podľa rektorky veľkou prioritou univerzity. "Cieľom je budovať modernú univerzitu orientovanú na študenta, jeho individuálny rozvoj a praktické uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Škola chce na Slovensku naďalej rozvíjať partnerstvo s firmami, zapájať odborníkov z praxe do výučby a vytvárať študentom príležitosti na stáže, praktické projekty a kontakt s reálnym pracovným prostredím. Vďaka tomu budú absolventi lepšie pripravení na súčasné aj budúce požiadavky trhu práce," dodáva rektorka Ambis Univerzita Martina Mannová.
Zdroj: SITA.sk - Ambis prepisuje históriu. Stáva sa najväčšou súkromnou univerzitou © SITA Všetky práva vyhradené.
Dopravná polícia dostala 79 nových áut, ministerstvo vnútra hlási výraznú úsporu pri nákupe
Péter Magyar nazval maďarského prezidenta Orbánovou bábkou a vyzval ho, aby odstúpil
