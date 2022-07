Draft NHL: Slafkovský je jednotka a prekonal rekord Gáboríka, Nemec išiel z druhého miesta k „diablom“

Gratuloval aj Chára

8.7.2022 - Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa stal jednotkou draftu nováčikov zámorskej hokejovej NHL , dvojkou je obranca Šimon Nemec . Vo štvrtok si krídelníka Slafkovského v montrealskej hale Bell Centre vybral domáci klub Montreal Canadiens.Osemnásťročný Košičan prekonal slovenský rekord Mariána Gáboríka z roku 2000, kedy si ho vybral z 3. pozíciu klub Minnesota Wild.Aj na druhom poste zaznelo meno slovenského hokejistu, tím New Jersey Devils siahli po bekovi Nemcovi."Keď som počul, že prvý výber je zo Slovenska, zostal som ochromený," zneli prvé slová Slafkovského už v drese Canadiens. Prostredníctvom videa mladému slovenskému krídelníkovi blahoželal aj skúsený obranca Zdeno Chára Slafkovský na klubovej úrovni hral doteraz vo fínskom TPS, v sezóne 2021/2022 však vynikal v ofenzíve vo farbách seniorskej reprezentácie. Vo februári sa stal ako sedemgólový hráč najužitočnejším hráčom ZOH 2022 v čínskom Pekingu na ceste Slovákov za bronzom, na MS vo Fínsku bol najproduktívnejším hráčom tímu SR."Som prekvapený, je to naozaj úžasné. Skutočnosťou že Slováci sú na prvom a druhom mieste draftu, to je niečo neskutočné," poznamenal osemnásťročný bek narodený v Liptovskom Mikuláši, ktorý na klubovej úrovni doteraz hral za mužov HK Nitra. Nemec rovnako ako Slafkovský reprezentoval Slovensko na februárových ZOH 2022 aj MS 2022.