Drlička: Dôvody na moje odvolanie sú klamlivé a účelové

7.8.2024 (SITA.sk) - Odvolaný riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička tvrdí, že dôvody na jeho odvolanie zo strany ministerstva kultúry sú klamlivé, účelovo zavádzajú a viackrát ich už vyvrátil. Poukazuje na to, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) s ním komunikovala výhradne zverejňovaním tlačových správ a cez médiá, pričom sa ministerstvo snažilo navodiť dojem, že sa dopustil série manažérskych zlyhaní.„Mrzí ma, že zo strany ministerstva kultúry napriek tomu neprišlo k dialógu a ministerstvo kultúry tie isté tvrdenia, ktoré som už vyvrátil, použilo ako dôvod na moje odvolanie. Ministerka Šimkovičová mi ani len nedala šancu si získať jej dôveru, pretože aj napriek mojej snahe sa so mnou od začiatku jej mandátu pracovne nestretla,“ skonštatoval.Odvolaný riaditeľ poukazuje na to, že ku dňu jeho odvolania nebola jemu ani SND doručená žiadna oficiálna sťažnosť na vedenie Opery SND, preto tento argument ministerky považuje za irelevantný.„Téma redukcie sólistického ansámblu Opery SND bola témou môjho predchádzajúceho mandátu a považujem ju za uzavretú. Výberové konanie, na ktorom som sa zúčastnil a ho aj vyhral, opakovane potvrdilo moje kompetencie riadiť Slovenské národné divadlo. Reforma v Opere SND má po čase navyše preukázateľné pozitívne výsledky v merateľných ukazovateľoch,“ reaguje Drlička.Na margo obvinenia, že pri odvolaní Niny Polákovej z polície riaditeľky Baletu SND porušil štatút Slovenského národného divadla, keď ju odvolal bez prerokovania s ministerkou, zdôraznil, že Štatút SND ani iný právny predpis neupravuje, akou formou sa má prerokovanie menovania a odvolávania riaditeľov umeleckých zložiek SND realizovať.„Niekoľko dní vopred som ministerke poslal e-mail, v ktorom som ju informoval o mojom zámere odvolať riaditeľku Baletu SND. Túto formu prerokovania som zvolil z toho dôvodu, že s pani ministerkou sa mi aj napriek mojej snahe opakovane nepodarilo stretnúť,“ vysvetlil Drlička s dodatkom, že ministerka na jeho e-mail nereagovala.Drlička tiež odmieta že by neboli vyvodené žiadne dôsledky za to, že 1. júna počas večerného predstavenia opery Antonína Dvořáka Čert a Káča v Opere SND spadol v závere predstavenia luster.„Zamestnanec, priamo zodpovedný za vešanie lustra, prišiel o prácu. Nie je možné vyvodiť vážnejšie dôsledky ako to, že príslušný zodpovedný zamestnanec príde o svoje zamestnanie. Následná podrobná kontrola technickej spôsobilosti ťahov, zdvíhacích zariadení a ďalšej javiskovej technológie preukázala, že zariadenia sú v poriadku, bez porúch, bezpečné a nevykazujú žiadnu chybu,“ povedal Drlička. Dodal, že pri incidente sa nikto nezranil.Ministerstvo tiež vyčíta Drličkovi presun Umelecko-dekoračných dielní do dočasných priestorov bývalého obchodného centra (OC) v Lamači. Drlička reaguje, že sa snažil nájsť čo najvyhovujúcejšie priestory, kde by obe umelecké výroby - scénická aj kostýmová - mohli byť aj naďalej v jednej budove.„Rád by som zdôraznil, že SND využíva priestory OC Lamač odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme. Ministerstvo kultúry pri zdôrazňovaní sumy, ktorú SND za prenájom týchto priestorov zaplatilo, neuviedlo fakt, že viac ako polovica týchto nákladov (82 200 eur) tvorí vratná zábezpeka vo výške 54-tisíc eur,“ prízvukuje odvolaný riaditeľ.Zároveň zdôraznil potrebu rekonštrukcie pôvodnej budovy Umelecko-dekoračných dielní, ktorá od svojho otvorenia v roku 1959 okrem výmeny okien neprešla žiadnou významnou rekonštrukciou. Peniaze na tento účel získalo SND z Plánu obnovy a odolnosti Na záver Drlička dodal, že ako generálny riaditeľ sa nikdy nevyhýbal zodpovednosti za riadenie a hospodárenie SND.„Práve naopak, povolal som do SND vysoko kvalifikovaný tím, vďaka ktorému máme za sebou jednu z najúspešnejších sezón SND v novodobej histórii. SND sa tešilo mimoriadnemu diváckemu záujmu a rok 2023 skončilo s pozitívnym hospodárskym výsledkom,“ skonštatoval. Za problémy bol pripravený niesť zodpovednosť. Ako povedal, za niektoré z najvážnejších problémov SND považuje vydierateľnosť prostredníctvom znižovania rozpočtu, tlaky na obmedzenie jeho slobody a snahu politikov si z neho urobiť slúžku svojej moci.„A za to ako generálny riaditeľ naozaj odmietam prijať zodpovednosť,“ uviedol.