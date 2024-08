Drlička musí niesť zodpovednosť za nedostatky a problémy, ktoré spôsobil, tvrdí Šimkovičová

Pomýlil si funkciu

Sťažnosti sólistov

Poškodená imidž SND

Presun zamestnancov

Náklady vo výške 82 200 eur

6.8.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) k utorkovému dňu odvolala generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku pre nespokojnosť s jeho manažérskymi postupmi pri vedení a riadení.„Závažné pochybenia, na ktoré rezort kultúry v uplynulom období opakovane poukázal, neboli generálnym riaditeľom SND uspokojivo riešené a ministerka kultúry už voči Matejovi Drličkovi nemá dôveru,“ uviedol rezort kultúry vo svojom stanovisku.Ministerka zastáva názor, že Drlička musí niesť zodpovednosť za nedostatky a problémy, ktoré svojou činnosťou spôsobil. Zároveň ubezpečuje umeleckú verejnosť, že neplánuje zasahovať do dramaturgie a činnosti Slovenského národného divadla.Drlička si podľa ministerky pomýlil funkciu generálneho riaditeľa národnej kultúrnej ustanovizne s politickým aktivizmom a opakovane vnášal do činnosti SND politiku.„Jeho absolútne neprijateľné vyjadrenie počas panelovej diskusie Opera Europe na tému vzťah kultúry a politiky v Budapešti, kde na adresu politikov poznamenal, že ,niektorí politici nanešťastie ešte dýchajú', svedčí o jeho nevyzretosti na pozíciu generálneho riaditeľa akejkoľvek kultúrnej inštitúcie,“ tvrdí Ministerstvo kultúry (MK) SR Rezort kultúry tiež uviedol, že citlivo vníma sťažnosti zamestnancov a sólistov Opery SND , ktoré sa týkali šikany a nekompetentného vedenia. Poukazuje na to, že viacerí sólisti boli účelovo prepustení, alebo donútení k tomu, aby sami podali výpoveď.„Takéto konanie zo strany vedenia SND spôsobilo, že špičkoví slovenskí operní umelci nespievajú v národnej kultúrnej ustanovizni. Namiesto toho sú angažovaní zahraniční umelci, ktorých Matej Drlička získal prostredníctvom spolupráce s medzinárodnou agentúrou,“ argumentuje ministerstvo.Ako ďalší prešľap vníma rezort kultúry to, že na Medzinárodný deň detí spadol počas predstavenia opernej rozprávky Čert a Káča na pódium veľký krištáľový luster, pričom hľadisko bolo plné detí. Táto udalosť nielenže ohrozila bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale vážne poškodila imidž SND.Je neprípustné, aby na pôde Slovenského národného divadla boli akýmkoľvek spôsobom ohrození účinkujúci alebo diváci, zdôrazňuje MK SR. Poukazuje na to, že za stav techniky a rekvizít zodpovedá v konečnom dôsledku manažment a po tomto incidente nebolo predstavenie prerušené.Ministerstvo tiež vyjadrilo obavy z presunu zamestnancov Umelecko-dekoračných dielní do dočasných priestorov bývalého obchodného centra v Lamači, a hovorí, že aj samotní zamestnanci identifikovali niekoľko vhodnejších priestorov.„Rezort kultúry vyjadril vážne pochybnosti aj o spôsobe výberu priestorov bývalého obchodného centra Lamač pre dočasné umiestnenie Umelecko-dekoračných dielní. Na základe uzavretej zmluvy platí SND nájomné vo výške 18-tisíc eur bez DPH už od 14. júna 2024, no priestory budú reálne využiteľné až po ich rekonštrukcii a vysporiadaní zmeny účelu stavby,“ uviedlo MK SR.Okrem mesačného nájomného sa SND zaviazalo zaplatiť aj zábezpeku vo výške troch mesačných nájmov, tedabez DPH, ako aj alikvotnú čiastkubez DPH za obdobieCelkovo tak Slovenskému národnému divadlu už vznikli náklady vo výškebez DPH, a to bez toho, aby sa daná nehnuteľnosť už využívala, poukazuje rezort kultúry, podľa ktorého tak Drlička konal bez súhlasu ministerky a nehospodárne nakladá s verejnými financiami.MK SR sa ohradilo aj voči odvolaniu riaditeľky Baletu SND Niny Polákovej. Na svojej pozícii pôsobila od roku 2022 a pod jej vedením sa baletu darilo. Po odvolaní Drličku z postu generálneho riaditeľa na konci roka 2022 šéfka baletu odmietla odstúpiť.„V prípade odvolania riaditeľky Baletu SND porušil generálny riaditeľ Matej Drlička štatút Slovenského národného divadla, keď ju odvolal bez prerokovania s ministerkou kultúry,“ dodalo ministerstvo.