Dúbravka sa vrátil po zranení, Newcastle však vypadol z Pohára FA

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka odchytal po zranení prvý zápas v prebiehajúcej sezóne. Jeho Newcastle však prehral v sobotnom stretnutí 3. kola Pohára FA na ihrisku Arsenalu 0:2 po predĺžení a so súťažou sa rozlúčil.





Dúbravka absentoval od septembra, ale v zápase niekoľkokrát podržal svoj tím a celkovo si pripísal sedem zákrokov. Newcastle odolával "kanonierom" až do 109. minúty, keď sa presadil Emile Smith Rowe, definitívne spečatil postup Londýnčanov v 117. minúte Pierre-Emerick Aubameyang.Viac dôvodov na radosť mal ďalší slovenský brankár Marek Rodák, ktorý pomohol Fulhamu k postupu do 4. kola Pohára FA. Jeho tím zdolal domáci Queens Park Rangers 2:0 po predĺžení, Rodák sa na triumfe podieľal piatimi zákrokmi.Do ďalšej fázy sa prebojovali aj hráči Evertonu, ktorí zdolali Rotherham 2:1 po predĺžení. Sheffield United uspel na ihrisku Bristolu Rovers 3:2 a Leicester City deklasoval domáce Stoke City 4:0. Ďalej ide aj Burnley, ktoré zdolalo treťoligový Milton Keynes až po penaltách. Naopak, ďalší zástupca z League One Blackpool vyradil v penaltovom rozstrele prvoligový West Bromwich Albion.Veľký triumf dosiahlo Chorley FC zo šiestej najvyššej súťaže. Polomatérsky klub zdolal druholigové Derby County 2:0 a prvýkrát v histórii sa predstaví v 4. kole. K prekvapujúcemu triumfu prispela aj značná "covidová" maródka v tíme Derby, ktoré trénuje bývalý anglický reprezentant Wayne Rooney.Úspech hráčov Chorley FC má aj ďalší rozmer. V dôsledku koronavírusu prišiel klub o značné finančné prostriedky. Vďaka postupu však zarobil takmer 200-tisíc libier a podľa majiteľa Terryho Robinsona tieto peniaze významne pomôžu zaistiť jeho budúcnosť.