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 24hod.sk    Šport

02. júla 2026

Edinson Cavani po troch rokoch opúšťa argentínsky tím Boca Juniors



Slávny uruguajský útočník odchádza bez zisku akejkoľvek trofeje. Skúsený uruguajský útočník Edinson Cavani po troch rokoch opúšťa argentínsky klub Boca Juniors. Už 39-ročný niekdajší hráč ...



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russia_soccer_wcup_uruguay_portugal_59469 1d1776cf40ed47f4affa2da083b5e1e1 676x453 2.7.2026 (SITA.sk) - Slávny uruguajský útočník odchádza bez zisku akejkoľvek trofeje.


Skúsený uruguajský útočník Edinson Cavani po troch rokoch opúšťa argentínsky klub Boca Juniors. Už 39-ročný niekdajší hráč Paríža Saint-Germain, Neapola či Manchestru United prišiel do Argentíny v júli 2023 zo španielskeho FC Valencia.

"Ako mi raz povedal môj tréner, cesta je odmena. A táto cesta bola nádherná,“ uviedol Cavani vo videu na sociálnych sieťach. Minimálne nateraz však neinformoval o tom, že končí profikariéru.

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Futbalista známy aj ako "El Matador" je druhý najlepší strelec v histórii reprezentácie Uruguaja s 58 gólmi v 136 zápasoch, reprezentačnú kariéru ukončil v roku 2022. S Bocou Juniors nezískal žiadnu trofej a priznal, že prekonal "ťažké chvíle", ktoré mu zabránili zanechať výraznejší odkaz v tomto klube.

Obmedzovaný opakujúcimi sa zraneniami odohral 81 zápasov, len v tretine z nich (27) absolvoval celých 90 minút. Zaznamenal v nich spolu 28 gólov.

Počas sedemročného pôsobenia v PSG v rokoch 2013 až 2020 získal Cavani šesť titulov v Ligue 1, následne strávil dva roky v Manchestri United.

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Cavani zostáva jednou z výrazných postáv svetového futbalu so širokou medzinárodnou kariérou v elitných ligách Európy či Južnej Ameriky.



Zdroj: SITA.sk - Edinson Cavani po troch rokoch opúšťa argentínsky tím Boca Juniors © SITA Všetky práva vyhradené.

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