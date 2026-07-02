|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 2.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Berta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. júla 2026
Edinson Cavani po troch rokoch opúšťa argentínsky tím Boca Juniors
Slávny uruguajský útočník odchádza bez zisku akejkoľvek trofeje. Skúsený uruguajský útočník Edinson Cavani po troch rokoch opúšťa argentínsky klub Boca Juniors. Už 39-ročný niekdajší hráč ...
Zdieľať
2.7.2026 (SITA.sk) - Slávny uruguajský útočník odchádza bez zisku akejkoľvek trofeje.
Skúsený uruguajský útočník Edinson Cavani po troch rokoch opúšťa argentínsky klub Boca Juniors. Už 39-ročný niekdajší hráč Paríža Saint-Germain, Neapola či Manchestru United prišiel do Argentíny v júli 2023 zo španielskeho FC Valencia.
"Ako mi raz povedal môj tréner, cesta je odmena. A táto cesta bola nádherná,“ uviedol Cavani vo videu na sociálnych sieťach. Minimálne nateraz však neinformoval o tom, že končí profikariéru.
Futbalista známy aj ako "El Matador" je druhý najlepší strelec v histórii reprezentácie Uruguaja s 58 gólmi v 136 zápasoch, reprezentačnú kariéru ukončil v roku 2022. S Bocou Juniors nezískal žiadnu trofej a priznal, že prekonal "ťažké chvíle", ktoré mu zabránili zanechať výraznejší odkaz v tomto klube.
Obmedzovaný opakujúcimi sa zraneniami odohral 81 zápasov, len v tretine z nich (27) absolvoval celých 90 minút. Zaznamenal v nich spolu 28 gólov.
Počas sedemročného pôsobenia v PSG v rokoch 2013 až 2020 získal Cavani šesť titulov v Ligue 1, následne strávil dva roky v Manchestri United.
Cavani zostáva jednou z výrazných postáv svetového futbalu so širokou medzinárodnou kariérou v elitných ligách Európy či Južnej Ameriky.
Zdroj: SITA.sk - Edinson Cavani po troch rokoch opúšťa argentínsky tím Boca Juniors © SITA Všetky práva vyhradené.
Skúsený uruguajský útočník Edinson Cavani po troch rokoch opúšťa argentínsky klub Boca Juniors. Už 39-ročný niekdajší hráč Paríža Saint-Germain, Neapola či Manchestru United prišiel do Argentíny v júli 2023 zo španielskeho FC Valencia.
"Ako mi raz povedal môj tréner, cesta je odmena. A táto cesta bola nádherná,“ uviedol Cavani vo videu na sociálnych sieťach. Minimálne nateraz však neinformoval o tom, že končí profikariéru.
Futbalista známy aj ako "El Matador" je druhý najlepší strelec v histórii reprezentácie Uruguaja s 58 gólmi v 136 zápasoch, reprezentačnú kariéru ukončil v roku 2022. S Bocou Juniors nezískal žiadnu trofej a priznal, že prekonal "ťažké chvíle", ktoré mu zabránili zanechať výraznejší odkaz v tomto klube.
Obmedzovaný opakujúcimi sa zraneniami odohral 81 zápasov, len v tretine z nich (27) absolvoval celých 90 minút. Zaznamenal v nich spolu 28 gólov.
Počas sedemročného pôsobenia v PSG v rokoch 2013 až 2020 získal Cavani šesť titulov v Ligue 1, následne strávil dva roky v Manchestri United.
Cavani zostáva jednou z výrazných postáv svetového futbalu so širokou medzinárodnou kariérou v elitných ligách Európy či Južnej Ameriky.
Zdroj: SITA.sk - Edinson Cavani po troch rokoch opúšťa argentínsky tím Boca Juniors © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenky ukončili púť Európskou ligou, Slovinkám v semifinále nevzali ani set
Slovenky ukončili púť Európskou ligou, Slovinkám v semifinále nevzali ani set
<< predchádzajúci článok
Slovenskí basketbalisti sa proti Kosovu predstavia v hokejovej aréne na Spiši. Už tam aj trénovali
Slovenskí basketbalisti sa proti Kosovu predstavia v hokejovej aréne na Spiši. Už tam aj trénovali