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02. júla 2026
Slovenky ukončili púť Európskou ligou, Slovinkám v semifinále nevzali ani set
Slovenské hráčky v tohtosezónnej edícii EL dosiahli bilanciu 6 víťazstiev a 2 prehry. Púť slovenskej reprezentácie volejbalistiek Európskou ligou sa skončila. Zverenky trénera Martina Volpiniho sa v ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Slovenské hráčky v tohtosezónnej edícii EL dosiahli bilanciu 6 víťazstiev a 2 prehry.
Púť slovenskej reprezentácie volejbalistiek Európskou ligou sa skončila. Zverenky trénera Martina Volpiniho sa v nej dostali až do semifinále, v ktorom nestačili na suverénne Slovinky.
V prvom zápase im v domácom prostredí podľahli 0:3 a prehrou 0:3 sa skončila aj odveta v slovinskom hlavnom meste Ľubľana. V oboch dueloch Slovenky vzdorovali súperkám len v jednom sete. V stredu v prvých dvoch setoch uhrali 15 resp. 17 bodov, no v treťom tuho bojovali a uhrali až 27 bodov.
"Skúsili sme to. Dievčatá dali v týchto dvoch zápasoch na ihrisku zo seba úplne všetko. Napriek našim limitom sme sa o to pokúsili. Teraz nás čaká 25 dní oddychu a potom nadviažeme na to, čo sme začali, aby sme sa pripravili na druhú časť sezóny. Dokázali sme, že dokážeme hrať na tejto úrovni aj proti takýmto súperom. V týchto dvoch zápasoch sme sa im vyrovnali len počas určitých úsekov. Teraz sa musíme naučiť podávať taký výkon počas celého stretnutia. Som však presvedčený, že tieto dievčatá majú kvalitu na to, aby postúpili na majstrovstvách Európy zo skupiny. Túto prvú časť uzatvárame so splneným cieľom – priamym postupom na majstrovstvá Európy v roku 2028,“ uviedol kouč Volpini podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Slovinské volejbalistky si vo finále zmerajú sily so Švédkami, ktoré v semifinále zdolali Maďarky 3:2 a 3:1. Slovenské hráčky v tohtosezónnej edícii EL dosiahli bilanciu 6 víťazstiev a 2 prehry.
"Slovinky nám ukázali, že máme veľký priestor na to, kde sa môžeme posunúť. Som hrdá na to, ako sme zvládli základnú časť Európskej ligy. Teraz si oddýchneme a verím, že prídeme do druhej časti namotivované, budeme na sebe pracovať a na ME vytiahneme oveľa lepší volejbal,“ zhodnotila smečiarka Karolína Fričová, legionárka z nemeckého Stuttgartu.
"Celkovo našu cestu v Európskej lige hodnotím pozitívne, lebo sme ukázali, že máme potenciál. V prvom sete sme sa zasekli v jednom postavení a domáce si v ňom urobili rozhodujúci náskok. Škoda koncovky tretieho setu, kde boli šance na oboch stranách, ale Slovinky ukázali viac skúseností. Teraz nás čaká príprava na ME, kde sa chceme prezentovať lepším volejbalom a uhrať tam nejaký výsledok, na ktorý budeme môcť byť hrdé,“ dodala liberka Ema Magdinová.
Zdroj: SITA.sk - Slovenky ukončili púť Európskou ligou, Slovinkám v semifinále nevzali ani set © SITA Všetky práva vyhradené.
Púť slovenskej reprezentácie volejbalistiek Európskou ligou sa skončila. Zverenky trénera Martina Volpiniho sa v nej dostali až do semifinále, v ktorom nestačili na suverénne Slovinky.
V prvom zápase im v domácom prostredí podľahli 0:3 a prehrou 0:3 sa skončila aj odveta v slovinskom hlavnom meste Ľubľana. V oboch dueloch Slovenky vzdorovali súperkám len v jednom sete. V stredu v prvých dvoch setoch uhrali 15 resp. 17 bodov, no v treťom tuho bojovali a uhrali až 27 bodov.
"Skúsili sme to. Dievčatá dali v týchto dvoch zápasoch na ihrisku zo seba úplne všetko. Napriek našim limitom sme sa o to pokúsili. Teraz nás čaká 25 dní oddychu a potom nadviažeme na to, čo sme začali, aby sme sa pripravili na druhú časť sezóny. Dokázali sme, že dokážeme hrať na tejto úrovni aj proti takýmto súperom. V týchto dvoch zápasoch sme sa im vyrovnali len počas určitých úsekov. Teraz sa musíme naučiť podávať taký výkon počas celého stretnutia. Som však presvedčený, že tieto dievčatá majú kvalitu na to, aby postúpili na majstrovstvách Európy zo skupiny. Túto prvú časť uzatvárame so splneným cieľom – priamym postupom na majstrovstvá Európy v roku 2028,“ uviedol kouč Volpini podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Slovinské volejbalistky si vo finále zmerajú sily so Švédkami, ktoré v semifinále zdolali Maďarky 3:2 a 3:1. Slovenské hráčky v tohtosezónnej edícii EL dosiahli bilanciu 6 víťazstiev a 2 prehry.
"Slovinky nám ukázali, že máme veľký priestor na to, kde sa môžeme posunúť. Som hrdá na to, ako sme zvládli základnú časť Európskej ligy. Teraz si oddýchneme a verím, že prídeme do druhej časti namotivované, budeme na sebe pracovať a na ME vytiahneme oveľa lepší volejbal,“ zhodnotila smečiarka Karolína Fričová, legionárka z nemeckého Stuttgartu.
"Celkovo našu cestu v Európskej lige hodnotím pozitívne, lebo sme ukázali, že máme potenciál. V prvom sete sme sa zasekli v jednom postavení a domáce si v ňom urobili rozhodujúci náskok. Škoda koncovky tretieho setu, kde boli šance na oboch stranách, ale Slovinky ukázali viac skúseností. Teraz nás čaká príprava na ME, kde sa chceme prezentovať lepším volejbalom a uhrať tam nejaký výsledok, na ktorý budeme môcť byť hrdé,“ dodala liberka Ema Magdinová.
Zdroj: SITA.sk - Slovenky ukončili púť Európskou ligou, Slovinkám v semifinále nevzali ani set © SITA Všetky práva vyhradené.
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