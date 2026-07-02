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02. júla 2026
Slovenskí basketbalisti sa proti Kosovu predstavia v hokejovej aréne na Spiši. Už tam aj trénovali
Slovenskí basketbalisti majú pred sebou odvetu proti hráčom Kosova v predkvalifikácii ME 2029. Slovenskí basketbalisti sú už v Spišskej Novej Vsi, kde finišujú s prípravou na kvalifikačný duel proti ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Slovenskí basketbalisti majú pred sebou odvetu proti hráčom Kosova v predkvalifikácii ME 2029.
Slovenskí basketbalisti sú už v Spišskej Novej Vsi, kde finišujú s prípravou na kvalifikačný duel proti Kosovu. Záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2029 je na programe v nedeľu 5. júla od 18.00 h.
Národný tím Slovenska absolvoval v uplynulých dňoch dôležitý prípravný program. Po úvodnom kempe v Žiline nasledoval presun do Krakova, kde Slováci v prípravnom zápase prehrali s Poliakmi 80:115, keď nezvládli druhý polčas.
Po krátkom pobyte v Bratislave sa v stredu zverenci trénera Olivera Vidina presunuli do Spišskej Novej Vsi, kde vo štvrtok prvýkrát trénovali priamo v dejisku nedeľňajšieho stretnutia.
"Vyzerá to pekne. Už som mal možnosť trénovať v hokejovej hale, keď som bol v Rusku alebo vo Fínsku. Veríme, že sa hala naplní a fanúšikovia Slovenska nám dajú energiu a potlačia chlapcov za víťazstvom," povedal tréner Slovákov Oliver Vidin v tlačovej správe Slovenskej basketbalovej asociácie.
Montáž a príprava palubovky na basketbalový sviatok trvala približne šesť hodín.
"Už sa všetci tešíme. Je to nádherná hala a dúfame, že nás príde podporiť veľa ľudí a vytvoria skvelú kulisu. Kosovo hrá ešte pred našim zápasom duel s Albánskom, takže ešte na nás nemyslia a napätie nestúpa. My sa však pripravujeme poctivo a budeme určite dobre nachystaní," uviedol Marek Doležaj.
Práve on spolu s Vladimírom Brodzianskym, Michaelom Fusekom, Tomášom Pavelkom, Davidom Abrhámom a Daliborom Hlivákom patria k poltuctu hráčov, ktorí boli na zápasovej súpiske aj proti Španielsku v novembri v roku 2024 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
Realizačný tím aktuálne hlási priaznivú situáciu aj po zdravotnej stránke, čo dáva trénerovi možnosť pripravovať sa na rozhodujúci duel bez výraznejších komplikácií.
"Máme ešte pár dní na to, aby sme sa aklimatizovali na všetky podmienky. Sme tu spokojní a už sa sústredíme na prípravu na zápas. Zdravotná situácia v tíme je dobrá a všetkých hráčov máme k dispozícii. Odovzdávame všetko, aby sme potešili fanúšikov," doplnil kouč Vidin.
Slováci sú po troch zápasoch na čele C-skupiny prvej časti predkvalifikácie ME 2029 s bilanciou 3-0. Už vo štvrtok večer nastúpi ich nedeľný súper Kosovo na domácej palubovke proti Albánsku.
Slovenský tím bude pozorne sledovať toto stretnutie, no bez ohľadu na jeho výsledok chce v nedeľu Kosovčanov zdolať a postúpiť do ďalšej fázy kvalifikácie so stopercentnou bilanciou.
Nominácia Slovenska na zápas proti Kosovu:
Tomáš Pavelka, David Abrhám, Dalibor Hlivák, Dávid Novák, Matúš Hronský, Thomas Stanko, Lukáš Bolek, Michael Fusek, Peter Kováčik, Marek Doležaj, Róbert Rožánek, Vladimír Brodziansky, Juraj Páleník
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí basketbalisti sa proti Kosovu predstavia v hokejovej aréne na Spiši. Už tam aj trénovali © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí basketbalisti sú už v Spišskej Novej Vsi, kde finišujú s prípravou na kvalifikačný duel proti Kosovu. Záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2029 je na programe v nedeľu 5. júla od 18.00 h.
Národný tím Slovenska absolvoval v uplynulých dňoch dôležitý prípravný program. Po úvodnom kempe v Žiline nasledoval presun do Krakova, kde Slováci v prípravnom zápase prehrali s Poliakmi 80:115, keď nezvládli druhý polčas.
Presun na Spiš
Po krátkom pobyte v Bratislave sa v stredu zverenci trénera Olivera Vidina presunuli do Spišskej Novej Vsi, kde vo štvrtok prvýkrát trénovali priamo v dejisku nedeľňajšieho stretnutia.
"Vyzerá to pekne. Už som mal možnosť trénovať v hokejovej hale, keď som bol v Rusku alebo vo Fínsku. Veríme, že sa hala naplní a fanúšikovia Slovenska nám dajú energiu a potlačia chlapcov za víťazstvom," povedal tréner Slovákov Oliver Vidin v tlačovej správe Slovenskej basketbalovej asociácie.
Montáž a príprava palubovky na basketbalový sviatok trvala približne šesť hodín.
Nádherná hala
"Už sa všetci tešíme. Je to nádherná hala a dúfame, že nás príde podporiť veľa ľudí a vytvoria skvelú kulisu. Kosovo hrá ešte pred našim zápasom duel s Albánskom, takže ešte na nás nemyslia a napätie nestúpa. My sa však pripravujeme poctivo a budeme určite dobre nachystaní," uviedol Marek Doležaj.
Práve on spolu s Vladimírom Brodzianskym, Michaelom Fusekom, Tomášom Pavelkom, Davidom Abrhámom a Daliborom Hlivákom patria k poltuctu hráčov, ktorí boli na zápasovej súpiske aj proti Španielsku v novembri v roku 2024 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
Nemajú zranených
Realizačný tím aktuálne hlási priaznivú situáciu aj po zdravotnej stránke, čo dáva trénerovi možnosť pripravovať sa na rozhodujúci duel bez výraznejších komplikácií.
"Máme ešte pár dní na to, aby sme sa aklimatizovali na všetky podmienky. Sme tu spokojní a už sa sústredíme na prípravu na zápas. Zdravotná situácia v tíme je dobrá a všetkých hráčov máme k dispozícii. Odovzdávame všetko, aby sme potešili fanúšikov," doplnil kouč Vidin.
Kosovo aj proti Albánsku
Slováci sú po troch zápasoch na čele C-skupiny prvej časti predkvalifikácie ME 2029 s bilanciou 3-0. Už vo štvrtok večer nastúpi ich nedeľný súper Kosovo na domácej palubovke proti Albánsku.
Slovenský tím bude pozorne sledovať toto stretnutie, no bez ohľadu na jeho výsledok chce v nedeľu Kosovčanov zdolať a postúpiť do ďalšej fázy kvalifikácie so stopercentnou bilanciou.
Nominácia Slovenska na zápas proti Kosovu:
Tomáš Pavelka, David Abrhám, Dalibor Hlivák, Dávid Novák, Matúš Hronský, Thomas Stanko, Lukáš Bolek, Michael Fusek, Peter Kováčik, Marek Doležaj, Róbert Rožánek, Vladimír Brodziansky, Juraj Páleník
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí basketbalisti sa proti Kosovu predstavia v hokejovej aréne na Spiši. Už tam aj trénovali © SITA Všetky práva vyhradené.
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