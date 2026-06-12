|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zlatko
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. júna 2026
Šatan má vo voľbách prezidenta SZĽH jedného protikandáta. Je ním výkonný riaditeľ HC Košice
Dvadsiateho druhého júna sa bude konať volebný kongres SZĽH. Blížiaci sa volebný kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja 22. júna v Bratislave dá odpoveď aj na otázku, kto povedie slovenský ...
Zdieľať
12.6.2026 (SITA.sk) - Dvadsiateho druhého júna sa bude konať volebný kongres SZĽH.
Blížiaci sa volebný kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja 22. júna v Bratislave dá odpoveď aj na otázku, kto povedie slovenský hokej v najbližších štyroch rokoch.
Desať dní pred hlasovaním je známe, že súčasný prezident Miroslav Šatan bude mať vo voľbách aj protikandidáta. Bude ním výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma.
Vyplýva to z informácii na webe hockeyslovakia.sk. Rovnaký zdroj uvádza, že na osem členov výkonného výboru je až 19 kandidátov. Voliť sa budú aj predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie SZĽH ako aj člen Dozornej rady.
Štyridsaťosemročný Klíma pracuje v košickom klube od októbra 2020, predtým bol riaditeľ marketingu na košickom magistráte, výkonný riaditeľ v oblastnej organizácii cestovného ruchu Visit Košice a takisto člen organizačného tímu viacerých hokejových a športových podujatí. V roku 2022 neúspešne kandidoval za primátora Košíc.
Päťdesiatjedenročný Šatan aktuálne končí druhé volebné obdobie, vo voľbách v roku 2022 zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho. Tri roky predtým, keď bol zvolený po prvý raz, mu dali delegáti kongresu dôveru pred Jaromírom Šmátralom, vtedajším hlavným kontrolórom a predsedom dozornej rady SZĽH.
Zdroj: SITA.sk - Šatan má vo voľbách prezidenta SZĽH jedného protikandáta. Je ním výkonný riaditeľ HC Košice © SITA Všetky práva vyhradené.
Blížiaci sa volebný kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja 22. júna v Bratislave dá odpoveď aj na otázku, kto povedie slovenský hokej v najbližších štyroch rokoch.
Desať dní pred hlasovaním je známe, že súčasný prezident Miroslav Šatan bude mať vo voľbách aj protikandidáta. Bude ním výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma.
Vyplýva to z informácii na webe hockeyslovakia.sk. Rovnaký zdroj uvádza, že na osem členov výkonného výboru je až 19 kandidátov. Voliť sa budú aj predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie SZĽH ako aj člen Dozornej rady.
Štyridsaťosemročný Klíma pracuje v košickom klube od októbra 2020, predtým bol riaditeľ marketingu na košickom magistráte, výkonný riaditeľ v oblastnej organizácii cestovného ruchu Visit Košice a takisto člen organizačného tímu viacerých hokejových a športových podujatí. V roku 2022 neúspešne kandidoval za primátora Košíc.
Päťdesiatjedenročný Šatan aktuálne končí druhé volebné obdobie, vo voľbách v roku 2022 zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho. Tri roky predtým, keď bol zvolený po prvý raz, mu dali delegáti kongresu dôveru pred Jaromírom Šmátralom, vtedajším hlavným kontrolórom a predsedom dozornej rady SZĽH.
Zdroj: SITA.sk - Šatan má vo voľbách prezidenta SZĽH jedného protikandáta. Je ním výkonný riaditeľ HC Košice © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Ekvádorský prezident počas MS zlacnil pivo v krajine o viac než 20 percent
Ekvádorský prezident počas MS zlacnil pivo v krajine o viac než 20 percent