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 24hod.sk    Šport

12. júna 2026

Šatan má vo voľbách prezidenta SZĽH jedného protikandáta. Je ním výkonný riaditeľ HC Košice


Tagy: Kandidáti Kongres SZĽH Voľba prezidenta SZĽH Výkonný riaditeľ

Dvadsiateho druhého júna sa bude konať volebný kongres SZĽH. Blížiaci sa volebný kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja 22. júna v Bratislave dá odpoveď aj na otázku, kto povedie slovenský ...



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12.6.2026 (SITA.sk) - Dvadsiateho druhého júna sa bude konať volebný kongres SZĽH.


Blížiaci sa volebný kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja 22. júna v Bratislave dá odpoveď aj na otázku, kto povedie slovenský hokej v najbližších štyroch rokoch.

Desať dní pred hlasovaním je známe, že súčasný prezident Miroslav Šatan bude mať vo voľbách aj protikandidáta. Bude ním výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma.

Vyplýva to z informácii na webe hockeyslovakia.sk. Rovnaký zdroj uvádza, že na osem členov výkonného výboru je až 19 kandidátov. Voliť sa budú aj predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie SZĽH ako aj člen Dozornej rady.



Štyridsaťosemročný Klíma pracuje v košickom klube od októbra 2020, predtým bol riaditeľ marketingu na košickom magistráte, výkonný riaditeľ v oblastnej organizácii cestovného ruchu Visit Košice a takisto člen organizačného tímu viacerých hokejových a športových podujatí. V roku 2022 neúspešne kandidoval za primátora Košíc.

Päťdesiatjedenročný Šatan aktuálne končí druhé volebné obdobie, vo voľbách v roku 2022 zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho. Tri roky predtým, keď bol zvolený po prvý raz, mu dali delegáti kongresu dôveru pred Jaromírom Šmátralom, vtedajším hlavným kontrolórom a predsedom dozornej rady SZĽH.


Zdroj: SITA.sk - Šatan má vo voľbách prezidenta SZĽH jedného protikandáta. Je ním výkonný riaditeľ HC Košice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidáti Kongres SZĽH Voľba prezidenta SZĽH Výkonný riaditeľ
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