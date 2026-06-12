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12. júna 2026
Ešte jeden víťazný zápas a Carolina získa Stanleyho pohár po 20 rokoch – VIDEO
Hokejisti Carolina Hurricanes sú jeden zápas od celkového triumfu v play-off o Stanleyho pohár. Prvý gól síce strelili hostia z Las Vegas, ale potom prišla štvorgólová smršť z domácich hokejok a v ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Carolina Hurricanes sú jeden zápas od celkového triumfu v play-off o Stanleyho pohár.
Prvý gól síce strelili hostia z Las Vegas, ale potom prišla štvorgólová smršť z domácich hokejok a v 52. min po druhom zásahu Andreja Svečnikova v zápase bolo 4:1.
Bolo takmer jasné, že toto si už hokejisti Caroliny nenechajú ujsť a ani nenechali. V piatom súboji finále play-off doma zdolali Vegas 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) a už len jeden zápas im chýba na zisk Stanleyho pohára po 20 rokoch.
"Veľkí hráči zabrali v pravý čas a strelili dôležité góly. Jordan Staal skóroval piaty zápas po sebe, Andrej Svečnikov pridal dva góly v presilovke, Sebastian Aho strelil vôbec prvý gól vo finálovej sérii a Nikolaj Ehlers mal tri asistencie pri svojom druhom trojbodovom zápase za sebou. K tomu treba prirátať 23 zákrokov istého Brandona Bussiho a Carolina sa ocitla najbližšie k zisku pohára za posledných 20 rokov," napísal web NHL.
Šiesty zápas sa hrá v nedeľu v T-Mobile Arene v Las Vegas so začiatkom o 20.00 h, čiže na Slovensku dve hodiny po polnoci už v nedeľu.
„Toto je najväčšie víťazstvo v mojom živote. Vďakabohu, že sme ten zápas vyhrali a teraz sa samozrejme sústredíme len na to, aby sme pridali ešte jedno víťazstvo," vravel dvojgólový Svečnikov, ktorý sa stal prvou hviezdou zápasu.
Pavel Dorofejev strelil dva góly za Vegas a Carter Hart (20 zákrokov) inkasoval štyri góly už piaty zápas po sebe, pričom posledné dva viedli k prehrám. "Vrátime sa ešte raz na ľad Caroliny,“ povedal tréner Vegas John Tortorella.
"Zvládneme to, len to urobíme v inom poradí. Oblečenie si nechám to isté v hoteli, tam to na mňa počká," dodal sebavedome.
Je to prvýkrát, čo Golden Knights prehrali dva po sebe idúce zápasy od 2. a 3. zápasu prvého kola Západnej konferencie proti Utah Mammoth.
Duel číslo 5 nedohral švédsky center hostí William Karlsson. Po údere od obrancu domácich Seana Walkera sa predčasne porúčal z ľadu ešte pred naplnením prvej polovice zápasu. Zrejme ide o zranenie ľavej ruky. "Pravdepodobne už s nami nebude pokračovať, ale počkáme si na ďalšie výsledky testov," skonštatoval Tortorella.
Z množstva štatistických zaujímavostí vyčnieva tá o kapitánovi Caroliny Staalovi. Skúsený 37-ročný center sa stal prvým hráčom v histórii play-off zámorskej profiligy, ktorý skóroval v minimálne piatich zápasoch za sebou ako 18-ročný alebo mladší a zároveň ako 35-ročný a starší. Jeho predchádzajca päťgólová séria v play-off sa zrodila v dňoch 3.- 10. februára 2007.
"Táto štatistika vypovedá toľko o ňom, že nič ani netreba dodávať. Je to bojovník na pohľadanie, som nesmierne šťastný, že ho mám v tíme," povedal o Staalovi tréner Rod Brind´Amour.
Zdroj: SITA.sk - Ešte jeden víťazný zápas a Carolina získa Stanleyho pohár po 20 rokoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvý gól síce strelili hostia z Las Vegas, ale potom prišla štvorgólová smršť z domácich hokejok a v 52. min po druhom zásahu Andreja Svečnikova v zápase bolo 4:1.
Bolo takmer jasné, že toto si už hokejisti Caroliny nenechajú ujsť a ani nenechali. V piatom súboji finále play-off doma zdolali Vegas 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) a už len jeden zápas im chýba na zisk Stanleyho pohára po 20 rokoch.
"Veľkí hráči zabrali v pravý čas a strelili dôležité góly. Jordan Staal skóroval piaty zápas po sebe, Andrej Svečnikov pridal dva góly v presilovke, Sebastian Aho strelil vôbec prvý gól vo finálovej sérii a Nikolaj Ehlers mal tri asistencie pri svojom druhom trojbodovom zápase za sebou. K tomu treba prirátať 23 zákrokov istého Brandona Bussiho a Carolina sa ocitla najbližšie k zisku pohára za posledných 20 rokov," napísal web NHL.
Šiesty zápas sa hrá v nedeľu v T-Mobile Arene v Las Vegas so začiatkom o 20.00 h, čiže na Slovensku dve hodiny po polnoci už v nedeľu.
Najväčšie víťazstvo
„Toto je najväčšie víťazstvo v mojom živote. Vďakabohu, že sme ten zápas vyhrali a teraz sa samozrejme sústredíme len na to, aby sme pridali ešte jedno víťazstvo," vravel dvojgólový Svečnikov, ktorý sa stal prvou hviezdou zápasu.
Vrátia sa
Pavel Dorofejev strelil dva góly za Vegas a Carter Hart (20 zákrokov) inkasoval štyri góly už piaty zápas po sebe, pričom posledné dva viedli k prehrám. "Vrátime sa ešte raz na ľad Caroliny,“ povedal tréner Vegas John Tortorella.
"Zvládneme to, len to urobíme v inom poradí. Oblečenie si nechám to isté v hoteli, tam to na mňa počká," dodal sebavedome.
Je to prvýkrát, čo Golden Knights prehrali dva po sebe idúce zápasy od 2. a 3. zápasu prvého kola Západnej konferencie proti Utah Mammoth.
Zranenie Karlssona
Duel číslo 5 nedohral švédsky center hostí William Karlsson. Po údere od obrancu domácich Seana Walkera sa predčasne porúčal z ľadu ešte pred naplnením prvej polovice zápasu. Zrejme ide o zranenie ľavej ruky. "Pravdepodobne už s nami nebude pokračovať, ale počkáme si na ďalšie výsledky testov," skonštatoval Tortorella.
Fenomén Staal
Z množstva štatistických zaujímavostí vyčnieva tá o kapitánovi Caroliny Staalovi. Skúsený 37-ročný center sa stal prvým hráčom v histórii play-off zámorskej profiligy, ktorý skóroval v minimálne piatich zápasoch za sebou ako 18-ročný alebo mladší a zároveň ako 35-ročný a starší. Jeho predchádzajca päťgólová séria v play-off sa zrodila v dňoch 3.- 10. februára 2007.
"Táto štatistika vypovedá toľko o ňom, že nič ani netreba dodávať. Je to bojovník na pohľadanie, som nesmierne šťastný, že ho mám v tíme," povedal o Staalovi tréner Rod Brind´Amour.
Zdroj: SITA.sk - Ešte jeden víťazný zápas a Carolina získa Stanleyho pohár po 20 rokoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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