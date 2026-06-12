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 24hod.sk    Šport

12. júna 2026

Janu Palovičovú zvolili do Rady FIS ako prvú ženu zo Slovenska. Je to pocta a prejav dôvery, tvrdí


Tagy: Kongres

Jana Palovičová sa stala členkou Rady Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS). Zväz slovenského lyžovania (ZSL) dosiahol na medzinárodnom poli historický diplomatický úspech. Do Rady ...



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jana palovicova _fis kongres belehrad 2026 676x901 12.6.2026 (SITA.sk) - Jana Palovičová sa stala členkou Rady Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).


Zväz slovenského lyžovania (ZSL) dosiahol na medzinárodnom poli historický diplomatický úspech. Do Rady Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) prvýkrát zvolili človeka, resp. ženu zo Slovenska - viceprezidentku ZSL Janu Palovičovú.

Stalo sa tak počas 57. kongresu FIS v Belehrade, získala podporu 70 hlasov.

Rada FIS priamo rozhoduje o strategickom smerovaní svetového lyžovania, schvaľuje kľúčové pravidlá, rozvojové projekty a kalendáre podujatí na celom svete. Slovensko sa vďaka úspešne zvládnutej celosvetovej kampani stáva priamym spolutvorcom budúcnosti zimných športov na najvyššej úrovni.



"Vnímam to predovšetkým ako veľkú poctu a zároveň výraz hlbokej dôvery zo strany členských krajín FIS. Zároveň je to pre mňa silný záväzok a veľká zodpovednosť, najmä voči menším krajinám, ktoré do mňa vkladajú nádej, že budem presadzovať rovnaký prístup k vzdelávaniu a inováciám v športe. Mojím cieľom je, aby z rozvoja lyžovania a nových príležitostí mohli profitovať všetci účastníci bez rozdielu," uviedla Jana Palovičová v tlačovej správe ZSL.

Na otázku, aké budú jej priority a témy, ktoré bude chcieť vo svojej pozícii presadiť, odpovedala:

"Rozvoj športu ako takého s dôrazom na jeho hodnoty. Neorientujem sa na vedľajšie spoločenské témy ani na oblasti ako marketing či udržateľnosti, ale skôr na princípy, ktoré by mali šport definovať. Za kľúčové považujem najmä čestnosť, dodržiavanie pravidiel a férovosť. Veľmi dôležitá je pre mňa aj podpora rozvoja športu v menších krajinách, aby mali rovnaké možnosti napredovať a tiež parašport.“


Zdroj: SITA.sk - Janu Palovičovú zvolili do Rady FIS ako prvú ženu zo Slovenska. Je to pocta a prejav dôvery, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kongres
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