|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zlatko
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. júna 2026
Je zázrak, že prežili. Až 25 ultras fanúšikov Slavie Praha brutálne napadlo len päticu mužov, ktorí fandia inému klubu – VIDEO
Muži pri útoku utrpeli mnohopočetné poranenia na tele a zlomeniny v oblasti hlavy a tváre. V Česku sa aktuálne vo veľkom rieši ďalší futbalový škandál spojený s ultras fanúšikmi Slavie Praha, ...
Zdieľať
12.6.2026 (SITA.sk) - Muži pri útoku utrpeli mnohopočetné poranenia na tele a zlomeniny v oblasti hlavy a tváre.
V Česku sa aktuálne vo veľkom rieši ďalší futbalový škandál spojený s ultras fanúšikmi Slavie Praha, ktorí v hlavnom meste v časti Hostivař napadli piatich mužov, ktorí práve odchádzali z posilňovne.
Stalo sa to ešte na začiatku apríla, keď približne 25 maskovaných osôb napadlo skupinku priaznivcov iného futbalového klubu.
"Podľa doteraz zistených informácií a zaistených kamerových záznamov si priaznivci jedného z futbalových tímov cielene počkali na päticu fanúšikov iného celku pred budovou a v okamihu, keď opúšťali vstupný priestor, ich brutálne napadli," uviedla česká polícia.
"Dvom poškodeným sa podarilo uniknúť do horného poschodia, avšak traja ďalší boli opakovane napádaní silnými údermi a kopmi do celého tela, a predovšetkým do oblasti hlavy. Kamery umiestnené v budove zachytili celé napadnutie a konanie neznámych páchateľov," píše sa ďalej.
Polícia následne priblížila, že celý incident bol natoľko brutálny, že "je len zázrak, že poškodení prežili".
Muži pri útoku utrpeli mnohopočetné poranenia na tele a zlomeniny v oblasti hlavy a tváre. Na miesto bola privolaná zdravotnícka záchranná služba, ktorá sa o mužov postarala.
"Policajti vo veci začali úkony trestného konania pre trestný čin ublíženia na zdraví, keď v prípade vypátrania a odsúdenia hrozí páchateľom trest odňatia slobody v dĺžke až ôsmich rokov," doplnili muži zákona s tým, že potrebujú pomoc od verejnosti ohľadom informácií o osobách, ktoré násilie iniciovali.
Zdroj: SITA.sk - Je zázrak, že prežili. Až 25 ultras fanúšikov Slavie Praha brutálne napadlo len päticu mužov, ktorí fandia inému klubu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V Česku sa aktuálne vo veľkom rieši ďalší futbalový škandál spojený s ultras fanúšikmi Slavie Praha, ktorí v hlavnom meste v časti Hostivař napadli piatich mužov, ktorí práve odchádzali z posilňovne.
Stalo sa to ešte na začiatku apríla, keď približne 25 maskovaných osôb napadlo skupinku priaznivcov iného futbalového klubu.
"Podľa doteraz zistených informácií a zaistených kamerových záznamov si priaznivci jedného z futbalových tímov cielene počkali na päticu fanúšikov iného celku pred budovou a v okamihu, keď opúšťali vstupný priestor, ich brutálne napadli," uviedla česká polícia.
"Dvom poškodeným sa podarilo uniknúť do horného poschodia, avšak traja ďalší boli opakovane napádaní silnými údermi a kopmi do celého tela, a predovšetkým do oblasti hlavy. Kamery umiestnené v budove zachytili celé napadnutie a konanie neznámych páchateľov," píše sa ďalej.
Polícia následne priblížila, že celý incident bol natoľko brutálny, že "je len zázrak, že poškodení prežili".
Muži pri útoku utrpeli mnohopočetné poranenia na tele a zlomeniny v oblasti hlavy a tváre. Na miesto bola privolaná zdravotnícka záchranná služba, ktorá sa o mužov postarala.
"Policajti vo veci začali úkony trestného konania pre trestný čin ublíženia na zdraví, keď v prípade vypátrania a odsúdenia hrozí páchateľom trest odňatia slobody v dĺžke až ôsmich rokov," doplnili muži zákona s tým, že potrebujú pomoc od verejnosti ohľadom informácií o osobách, ktoré násilie iniciovali.
Zdroj: SITA.sk - Je zázrak, že prežili. Až 25 ultras fanúšikov Slavie Praha brutálne napadlo len päticu mužov, ktorí fandia inému klubu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Van Aert odstúpil z pretekov vo Francúzsku, pred Tour de France ho čakajú vyšetrenia zranení
Van Aert odstúpil z pretekov vo Francúzsku, pred Tour de France ho čakajú vyšetrenia zranení
<< predchádzajúci článok
Ešte jeden víťazný zápas a Carolina získa Stanleyho pohár po 20 rokoch – VIDEO
Ešte jeden víťazný zápas a Carolina získa Stanleyho pohár po 20 rokoch – VIDEO