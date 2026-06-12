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 24hod.sk    Šport

12. júna 2026

Je zázrak, že prežili. Až 25 ultras fanúšikov Slavie Praha brutálne napadlo len päticu mužov, ktorí fandia inému klubu – VIDEO


Tagy: agresivita Česká polícia Fanúšikovia Napadnutie Násilný trestný čin ultras

Muži pri útoku utrpeli mnohopočetné poranenia na tele a zlomeniny v oblasti hlavy a tváre. V Česku sa aktuálne vo veľkom rieši ďalší futbalový škandál spojený s ultras fanúšikmi Slavie Praha, ...



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napadnutie 676x420 12.6.2026 (SITA.sk) - Muži pri útoku utrpeli mnohopočetné poranenia na tele a zlomeniny v oblasti hlavy a tváre.


V Česku sa aktuálne vo veľkom rieši ďalší futbalový škandál spojený s ultras fanúšikmi Slavie Praha, ktorí v hlavnom meste v časti Hostivař napadli piatich mužov, ktorí práve odchádzali z posilňovne.

Stalo sa to ešte na začiatku apríla, keď približne 25 maskovaných osôb napadlo skupinku priaznivcov iného futbalového klubu.

"Podľa doteraz zistených informácií a zaistených kamerových záznamov si priaznivci jedného z futbalových tímov cielene počkali na päticu fanúšikov iného celku pred budovou a v okamihu, keď opúšťali vstupný priestor, ich brutálne napadli," uviedla česká polícia.

"Dvom poškodeným sa podarilo uniknúť do horného poschodia, avšak traja ďalší boli opakovane napádaní silnými údermi a kopmi do celého tela, a predovšetkým do oblasti hlavy. Kamery umiestnené v budove zachytili celé napadnutie a konanie neznámych páchateľov," píše sa ďalej.

Polícia následne priblížila, že celý incident bol natoľko brutálny, že "je len zázrak, že poškodení prežili".



Muži pri útoku utrpeli mnohopočetné poranenia na tele a zlomeniny v oblasti hlavy a tváre. Na miesto bola privolaná zdravotnícka záchranná služba, ktorá sa o mužov postarala.

"Policajti vo veci začali úkony trestného konania pre trestný čin ublíženia na zdraví, keď v prípade vypátrania a odsúdenia hrozí páchateľom trest odňatia slobody v dĺžke až ôsmich rokov," doplnili muži zákona s tým, že potrebujú pomoc od verejnosti ohľadom informácií o osobách, ktoré násilie iniciovali.


Zdroj: SITA.sk - Je zázrak, že prežili. Až 25 ultras fanúšikov Slavie Praha brutálne napadlo len päticu mužov, ktorí fandia inému klubu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: agresivita Česká polícia Fanúšikovia Napadnutie Násilný trestný čin ultras
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