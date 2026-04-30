Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anastázia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. apríla 2026

Estónsko chce zákaz vstupu pre bývalých ruských vojakov do EÚ, návrh vyvoláva spory


Tagy: ruské vojnové zločiny Ruskí vojaci sankcie voči Rusku zákaz vstupu

Minister obrany Hanno Pevkur podľa webu Politico uviedol, že osoby zapojené do vojnových zločinov by nemali mať prístup na územie EÚ. Estónsko presadzuje na úrovni



Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Minister obrany Hanno Pevkur podľa webu Politico uviedol, že osoby zapojené do vojnových zločinov by nemali mať prístup na územie EÚ.


Estónsko presadzuje na úrovni Európskej únie zákaz vstupu pre bývalých ruských vojakov, a to aj po skončení vojny na Ukrajine. Návrh zdôvodňuje bezpečnostnými aj morálnymi obavami, no kritici varujú pred jeho plošným dopadom.

Minister obrany Hanno Pevkur podľa webu Politico uviedol, že osoby zapojené do vojnových zločinov by nemali mať prístup na územie EÚ. Podľa neho nejde len o otázku Estónska, ale celej európskej bezpečnosti.

Estónske úrady už tento rok zablokovali vstup približne 1 300 bývalým ruským bojovníkom. Teraz chce Tallinn presadiť podobné opatrenie na úrovni celej Únie a zabrániť ich príchodu aj v období po skončení konfliktu. Myšlienka získala podporu viacerých členských štátov, ako aj šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej. Lídri EÚ zároveň požiadali Európsku komisiu, aby preskúmala možné riešenia, pričom konkrétne návrhy sa očakávajú pred júnovým summitom.

Podľa estónskeho ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu predstavujú bývalí vojaci potenciálne riziko, keďže by mohli byť využití ruskými bezpečnostnými službami na špionáž alebo sabotážne operácie v Európe.

Návrh však vyvoláva kritiku. Odborníci upozorňujú, že plošný zákaz by mohol zasiahnuť aj osoby, ktoré boli do armády mobilizované pod nátlakom alebo sa pokúsili dezertovať. Ľudskoprávni aktivisti varujú, že takýto prístup môže odradiť vojakov od opustenia bojov.

Vojenský sociológ Joris van Bladel upozornil, že návrat veteránov síce predstavuje určité riziko, no najväčšie dopady sa očakávajú skôr v samotnom Rusku. Zároveň varoval pred prehnanou reakciou Európy, ktorá by mohla viesť k stigmatizácii všetkých ruských občanov. Estónsko napriek tomu trvá na tom, že ide o preventívne opatrenie v čase, keď Európa čelí hybridným hrozbám a dôsledkom vojny na Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - Estónsko chce zákaz vstupu pre bývalých ruských vojakov do EÚ, návrh vyvoláva spory © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Cenu Hercova misia si na 32. ročníku IFF Art Film prevezme herečka Anna Šišková
<< predchádzajúci článok
Žijete zdravo – a aj tak ste vyčerpaná. Toto sú dôvody

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 