Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Estónsko chce zákaz vstupu pre bývalých ruských vojakov do EÚ, návrh vyvoláva spory
Minister obrany Hanno Pevkur podľa webu Politico uviedol, že osoby zapojené do vojnových zločinov by nemali mať prístup na územie EÚ.
30.4.2026 (SITA.sk) - Minister obrany Hanno Pevkur podľa webu Politico uviedol, že osoby zapojené do vojnových zločinov by nemali mať prístup na územie EÚ.
Estónsko presadzuje na úrovni Európskej únie zákaz vstupu pre bývalých ruských vojakov, a to aj po skončení vojny na Ukrajine. Návrh zdôvodňuje bezpečnostnými aj morálnymi obavami, no kritici varujú pred jeho plošným dopadom.
Minister obrany Hanno Pevkur podľa webu Politico uviedol, že osoby zapojené do vojnových zločinov by nemali mať prístup na územie EÚ. Podľa neho nejde len o otázku Estónska, ale celej európskej bezpečnosti.
Estónske úrady už tento rok zablokovali vstup približne 1 300 bývalým ruským bojovníkom. Teraz chce Tallinn presadiť podobné opatrenie na úrovni celej Únie a zabrániť ich príchodu aj v období po skončení konfliktu. Myšlienka získala podporu viacerých členských štátov, ako aj šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej. Lídri EÚ zároveň požiadali Európsku komisiu, aby preskúmala možné riešenia, pričom konkrétne návrhy sa očakávajú pred júnovým summitom.
Podľa estónskeho ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu predstavujú bývalí vojaci potenciálne riziko, keďže by mohli byť využití ruskými bezpečnostnými službami na špionáž alebo sabotážne operácie v Európe.
Návrh však vyvoláva kritiku. Odborníci upozorňujú, že plošný zákaz by mohol zasiahnuť aj osoby, ktoré boli do armády mobilizované pod nátlakom alebo sa pokúsili dezertovať. Ľudskoprávni aktivisti varujú, že takýto prístup môže odradiť vojakov od opustenia bojov.
Vojenský sociológ Joris van Bladel upozornil, že návrat veteránov síce predstavuje určité riziko, no najväčšie dopady sa očakávajú skôr v samotnom Rusku. Zároveň varoval pred prehnanou reakciou Európy, ktorá by mohla viesť k stigmatizácii všetkých ruských občanov. Estónsko napriek tomu trvá na tom, že ide o preventívne opatrenie v čase, keď Európa čelí hybridným hrozbám a dôsledkom vojny na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Estónsko chce zákaz vstupu pre bývalých ruských vojakov do EÚ, návrh vyvoláva spory © SITA Všetky práva vyhradené.
Estónsko presadzuje na úrovni Európskej únie zákaz vstupu pre bývalých ruských vojakov, a to aj po skončení vojny na Ukrajine. Návrh zdôvodňuje bezpečnostnými aj morálnymi obavami, no kritici varujú pred jeho plošným dopadom.
Minister obrany Hanno Pevkur podľa webu Politico uviedol, že osoby zapojené do vojnových zločinov by nemali mať prístup na územie EÚ. Podľa neho nejde len o otázku Estónska, ale celej európskej bezpečnosti.
Estónske úrady už tento rok zablokovali vstup približne 1 300 bývalým ruským bojovníkom. Teraz chce Tallinn presadiť podobné opatrenie na úrovni celej Únie a zabrániť ich príchodu aj v období po skončení konfliktu. Myšlienka získala podporu viacerých členských štátov, ako aj šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej. Lídri EÚ zároveň požiadali Európsku komisiu, aby preskúmala možné riešenia, pričom konkrétne návrhy sa očakávajú pred júnovým summitom.
Podľa estónskeho ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu predstavujú bývalí vojaci potenciálne riziko, keďže by mohli byť využití ruskými bezpečnostnými službami na špionáž alebo sabotážne operácie v Európe.
Návrh však vyvoláva kritiku. Odborníci upozorňujú, že plošný zákaz by mohol zasiahnuť aj osoby, ktoré boli do armády mobilizované pod nátlakom alebo sa pokúsili dezertovať. Ľudskoprávni aktivisti varujú, že takýto prístup môže odradiť vojakov od opustenia bojov.
Vojenský sociológ Joris van Bladel upozornil, že návrat veteránov síce predstavuje určité riziko, no najväčšie dopady sa očakávajú skôr v samotnom Rusku. Zároveň varoval pred prehnanou reakciou Európy, ktorá by mohla viesť k stigmatizácii všetkých ruských občanov. Estónsko napriek tomu trvá na tom, že ide o preventívne opatrenie v čase, keď Európa čelí hybridným hrozbám a dôsledkom vojny na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Estónsko chce zákaz vstupu pre bývalých ruských vojakov do EÚ, návrh vyvoláva spory © SITA Všetky práva vyhradené.
