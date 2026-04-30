Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
Cenu Hercova misia si na 32. ročníku IFF Art Film prevezme herečka Anna Šišková
Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film oznamuje meno ďalšej laureátky čestnej ceny Hercova misia. Ocenenie za mimoriadny prínos hereckému umeniu a audiovizuálnej tvorbe si počas 32. ...
30.4.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film oznamuje meno ďalšej laureátky čestnej ceny Hercova misia.
Ocenenie za mimoriadny prínos hereckému umeniu a audiovizuálnej tvorbe si počas 32. ročníka festivalu, ktorý sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach, prevezme slovenská herečka Anna Šišková – jedna z najvýraznejších hereckých osobností svojej generácie, nositeľka Českého leva a dvojnásobná držiteľka slovenskej divadelnej ceny DOSKY.
"Anna Šišková patrí k hereckým osobnostiam, ktoré do slovenskej a českej kinematografie vniesli výnimočnú kombináciu krehkosti a vnútornej pravdy. Jej filmová aj divadelná tvorba je charakteristická tichou, nepatetickou prácou s postavou – herectvom, ktoré sa neupísalo efektu, ale autentickému prežívaniu a drobným detailom ľudskosti. Či už v ikonickej úlohe Márie v snímke Musíme si pomáhať, za ktorú získala Českého leva a ktorá bola nominovaná na Oscara, alebo v desiatkach postáv v Divadle Astorka Korzo ’90 a vo filmoch Juraja Nvotu či Martina Šulíka, Anna Šišková dokazuje, že veľké herectvo nepotrebuje veľké gestá. Udelením ceny Hercova misia festival IFF Art Film oceňuje nielen jej konkrétne úlohy, ale predovšetkým postoj, s akým k hereckej profesii pristupuje – ako k poslaniu, ktoré spája generácie divákov na oboch stranách hranice," uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
Anna (Anka) Šišková sa narodila 30. júna 1960 v Žiline a vyrastala vo Vrátnej doline pri Terchovej, kde jej rodičia viedli hotel. Po stredoškolskom štúdiu absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1979 – 1982), počas ktorej sa zároveň stala členkou činohry Divadla Jonáša Záborského. Herectvu sa následne začala venovať profesionálne – najskôr v trnavskom Divadle pre deti a mládež (dnešné Divadlo Jána Palárika) a od 90. rokov ako stála členka ansámblu bratislavského Divadla Astorka Korzo ’90, kde pôsobí dodnes.
Výrazný medzinárodný ohlas jej priniesla rola Márie v česko-slovenskom filme Musíme si pomáhat (2000) režiséra Jana Hřebejka. Za tento herecký výkon získala v roku 2001 Českého leva v kategórii najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe; film bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film. O rok neskôr (2002) získala ďalšiu nomináciu na Českého leva za vedľajšiu rolu vo filme Kruté radosti (réžia Juraj Nvota). K jej ďalším filmovým prácam patria snímky Krajinka (2000, réžia Martin Šulík), Slnečný štát (2005, réžia Martin Šulík) a množstvo ďalších slovenských a českých projektov.
Popri filme je Anna Šišková dlhodobo jednou z nosných herečiek Divadla Astorka Korzo ’90. Za výnimočné herecké výkony v tomto divadle získala dve ceny DOSKY – slovenské divadelné ocenenie sezóny: v roku 2001 za postavu Mladej ženy v hre Neila LaButa Bash a v roku 2003 za postavu Celie v hre T. S. Eliota Večierok. Dlhoročná systematická práca na javisku ju zaraďuje medzi najuznávanejšie divadelné herečky svojej generácie.
Anna Šišková je matkou herečky Doroty Nvotovej a režisérky a herečky Terezy Nvotovej, ktorá získala medzinárodné uznanie za filmy Svetlonoc (Zlatý leopard v sekcii Cineasti del presente, MFF Locarno 2022) a Otec (Bronzový kôň pre najlepší film na MFF Štokholm 2025, v hlavnej úlohe s minuloročným laureátom ocenenia Hercova misia Milanom Ondríkom). Rodina tak reprezentuje jednu z najvýraznejších tvorivých línií súčasnej slovenskej kinematografie.
Významné ocenenie Hercova misia si doposiaľ prevzali slovenské herečky Antónia Lišková (2024), Zdena Studenková (2023), Zuzana Mauréry (2018), Magda Vášáryová (2017), Barbora Bobulova (2013), Zuzana Kronerová (2011), Božidara Turzonovová (2002) a Emília Vášáryová (2001).
Medzinárodný filmový festival Art Film patrí medzi najvýznamnejšie filmové podujatia na Slovensku. 32. ročník sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach a predstaví súťažné sekcie celovečerných a krátkych filmov, samostatnú súťaž filmov z krajín strednej a východnej Európy, ako aj sprievodné sekcie, odovzdávanie cien Hercova misia a bohatý sprievodný program.
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.;
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.;
Festival je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita;
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia;
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev;
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, DELTA OnLine, ARICOMA;
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, DOMOS SLOVAKIA, Julius Meinl;
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, See & Go, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, BigMedia, AHOJ TV, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, film.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk;
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, ECO Technologies, Letisko Košice, Kvety Garomi.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Cenu Hercova misia si na 32. ročníku IFF Art Film prevezme herečka Anna Šišková © SITA Všetky práva vyhradené.
