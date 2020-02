EÚ prišla o hviezdičku. Brexit vzťahy s Londýnom zatiaľ veľmi nezmení, zlom nastane koncom roka

Nastáva totiž 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého sa musia budúce vzťahy presne nastaviť. Londýn a Brusel tak čakajú až do konca tohto roku náročné rokovania, ktorých výsledok je zatiaľ veľmi neistý.

Niečo sa však mení okamžite. Zánikom členstva totiž Británia stráca možnosť vplývať na akékoľvek rozhodovanie v rámci EÚ. Londýn príde o svojich zástupcov v Európskej komisii, Európskom parlamente aj ďalších európskych inštitúciách. Británia však musí podľa brexitovej dohody naďalej dodržiavať legislatívu a pravidlá EÚ a v rámci finančného vyrovnania bude ešte niekoľko rokov prispievať aj do jej rozpočtu.

Johnson obmedzí počet cudzincov v Británii

Britskí občania síce strácajú občianstvo EÚ, no tí, ktorí žijú v niektorej členskej krajine Únie, neprídu o svoje práva vrátane sociálneho zabezpečenia. Ani občania EÚ žijúci v Británii neprídu brexitom o svoje práva a sociálne dávky. Dohoda medzi Britániou a EÚ totiž zaručuje Európanom až do konca roku rovnaké práva ako doteraz. Jediným rozdielom je, že občania EÚ vrátane Slovákov sa musia do konca júna zaregistrovať ako usadlíci na stránkach britského ministerstva vnútra.

Vláda britského premiéra Borisa Johnsona sa však zrejme bude snažiť migráciu a počet cudzincov v krajine postupne obmedziť. V priebehu roka 2021 plánuje ukončiť uznávanie občianskych preukazov členských štátov EÚ na účely cestovania do Spojeného kráľovstva. Pre Európanov, ktorí budú chcieť vycestovať alebo pracovať v Spojenom kráľovstve, budú ale od roku 2021 platiť iné pravidlá, ktoré však ešte budú predmetom rokovaní.

Obchodná dohoda bude najťažší oriešok

Hlavným a najťažším bodom rokovaní bude budúca obchodná a colná dohoda. Británia si chce rokovaniami zabezpečiť vzájomné obchodovanie bez ciel a kvót, ktoré by sa normálne museli zaviesť, keďže Británia opúšťa jednotný trh EÚ aj colnú úniu.

Vyjednať toho ale treba oveľa viac. Bude nutné nastaviť budúcu policajnú a bezpečnostnú spoluprácu, vzájomné vymáhanie práva, pravidlá leteckej dopravy, dodávok elektriny a plynu či reguláciu v oblasti liečiv a rybolovu.

Brexit bez dohody?

EÚ ponúkla Británii možnosť predĺženia prechodného obdobia až do roku 2022 v prípade, že sa všetko do konca tohto roku nepodarí vyjednať. Johnson však takúto možnosť vopred odmietol. Podľa predstaviteľov EÚ však čas do 31. decembra 2020 nie je postačujúci. „Bez predĺženia prechodného obdobia sa nedá očakávať dohoda o každom aspekte nášho nového partnerstva,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie EK Ursula Von der Leyen. V prípade, že Spojené kráľovstvo a EÚ nevyrokujú obchodnú dohodu, nasledovať bude podobný scenár ako v prípade brexitu bez dohody.

Podľa britských médií by mala Johnsonova vláda predstaviť rokovaciu pozíciu Británie už na budúci týždeň. Prvé rokovania medzi Londýnom a EÚ by sa mali začať už 3. marca.