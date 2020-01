Koronavírus v Amerike: Spojené štáty vyhlásili stav zdravotnej núdze

Spojené štáty vyhlásili v piatok stav zdravotnej núdze. Urobili tak v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý sa do viacerých krajín rozšíril z Číny.





Cudzinci, ktorí počas uplynulých dvoch týždňov navštívili Čínu, majú vstup do USA dočasne zakázaný. S odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva zdravotníctva o tom informovali agentúry AP a AFP."Cudzinci, ktorí nie sú najbližšími príbuznými amerických občanov, alebo nemajú trvalý pobyt a cestovali počas uplynulých 14 dní do Číny, budú mať nateraz vstup do Spojených štátov zakázaný," uviedol americký minister zdravotníctva Alex Azar.Nariadenie vstúpi do platnosti v nedeľu 2. februára o 17.00 h miestneho času (23.00 h SEČ).Navyše, každý americký občan vracajúci sa z provincie Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy, bude na 14 dní umiestnený do karantény."Každý občan USA, ktorý sa vracia do Spojených štátov a ktorý bol v pevninskej Číne v priebehu predchádzajúcich 14 dní, sa podrobí lekárskej prehliadke", a bude umiestnený do 14-dňovej domácej karantény, počas ktorej bude monitorovaný, dodal minister Azar.Novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS a od vlaňajšieho decembra sa z Wu-chanu, sa vo svete nakazilo už takmer 10.000 ľudí. V samotnej Číne evidovali v piatok 9692 potvrdených prípadov nákazy a 213 úmrtí. Potvrdené prípady infikovaných okrem Číny hlásili z vyše 20 krajín sveta.