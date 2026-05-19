Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Pellegrini aj Raši hovorili s podpredsedom čínskeho parlamentu, témou bolo rozvíjanie vzťahov aj spolupráca parlamentných výborov – VIDEO, FOTO
Témou rokovania boli aj otázky kultúrnej spolupráce a aktuálnej medzinárodnej agendy. Prezident Peter Pellegrini prijal v utorok v ...
Prezident Peter Pellegrini prijal v utorok v Prezidentskom paláci podpredsedu Stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čínskej ľudovej republiky Li Hongzhonga, ktorý je na návšteve Slovenska. Témou diskusie boli najmä otázky obchodnej a ekonomickej spolupráce s Čínou.
Prezident uviedol, že Slovensko má záujem o konštruktívny dialóg a rozvíjanie vzťahov takisto v kultúrnej oblasti, čo potvrdzuje plánované otvorenie Slovenského inštitútu v Pekingu. Na stretnutí sa hovorilo aj o súčasnej bezpečnostnej situácii vo svete a hrozbách, ktorým medzinárodné spoločenstvo čelí. Pellegrini zdôraznil postavenie Slovenska a jeho pevné ukotvenie v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, informovala Kancelária prezidenta SR.
Li Hongzhonga prijal aj Raši
Li Hongzhonga prijal aj predseda Národnej rady SR Richard Raši. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci oficiálnej návštevy čínskeho predstaviteľa v Slovenskej republike na pozvanie podpredsedu NR SR Tibora Gašpara.
Rokovanie nadviazalo na strategické partnerstvo medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou, ktoré bolo vyhlásené v novembri 2024, ako aj na predchádzajúce bilaterálne kontakty, vrátane pracovnej návštevy predsedu slovenského parlamentu v Číne v máji minulého roka.
Ako uviedol Raši po stretnutí, diskutovali najmä o možnostiach konkrétneho napĺňania strategického partnerstva medzi našimi krajinami. "Pre slovenskú stranu zostáva prioritou rozvoj hospodárskych vzťahov s dôrazom na väčšiu vyváženosť vzájomného obchodu," zdôraznil.
Témy rokovania
Témou rokovania boli aj otázky kultúrnej spolupráce a aktuálnej medzinárodnej agendy. Predseda parlamentu informoval o prípravách na otvorenie Slovenského kultúrneho inštitútu v Pekingu a zároveň o recipročnej podpore pri zriadení Čínskeho kultúrneho centra v Bratislave.
"Hovorili sme o prípravách na otvorenie Slovenského kultúrneho inštitútu v Pekingu, ako aj o recipročnej podpore pri zriadení Čínskeho kultúrneho centra v Bratislave," informoval ďalej Raši. Pozitívne zároveň ocenil rozhodnutie čínskej strany predĺžiť bezvízový režim pre občanov Slovenskej republiky do konca roka 2026.
Partneri sa venovali aj perspektívam intenzívnejšej spolupráce medzi parlamentnými výbormi oboch krajín. "Priestor na rozvoj spolupráce vidíme najmä v oblastiach, kde legislatíva a regulačné prostredie priamo ovplyvňujú praktické partnerstvá – od investícií a obchodu cez inovácie, umelú inteligenciu a zelenú transformáciu až po zdravotníctvo, vzdelávanie, kultúru či regionálny rozvoj," uviedol Raši.
V závere rokovania potvrdil pozvanie pre predsedu Stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Zhao Leji na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini aj Raši hovorili s podpredsedom čínskeho parlamentu, témou bolo rozvíjanie vzťahov aj spolupráca parlamentných výborov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
