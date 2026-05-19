Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gertrúda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. mája 2026

Nepočujúcej matke, ktorá zavraždila svoje dieťa, potvrdili trest 10 rokov väzenia – VIDEO


Tagy: Dieťa Matka Súdy Vražda

Rozhodnutie súdu je právoplatné. Miriam Galliková, ktorá v lete minulého roku zavraždila svojho trojročného syna, si vo väzení odsedí trest 10 rokov.



Zdieľať
19.5.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie súdu je právoplatné.


Miriam Galliková, ktorá v lete minulého roku zavraždila svojho trojročného syna, si vo väzení odsedí trest 10 rokov. Najvyšší súd SR totiž v utorok zamietol jej odvolanie voči skoršiemu rozsudku Špecializovaného trestného súdu. Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné. Žena tým pádom prejde z výkonu väzby do výkonu trestu.

10-ročný trest


Špecializovaný trestný súd uložil obžalovanej v marci tohto roku 10-ročný trest, ktorý si má odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia, a tiež ambulantné psychiatrické liečenie. Podľa rozsudku mala v čase vraždy zníženú príčetnosť a ovládacie schopnosti mala znížené o viac ako polovicu.

Nepočujúca matka, ktorá zavraždila svojho rovnako nepočujúceho syna, trpela podľa znalcov depresiami, nie však duševnou chorobou. Hoci pred prvostupňovým súdom urobila Miriam vyhlásenie o vine, v odvolaní požadovala vec vrátiť na ŠTS, ktorý mal následne jej vyhlásenie neprijať.

Prokurátor je s rozhodnutím spokojný


Znalecké skúmanie zamerané na jej psychický stav totiž podľa nej ignorovalo vyšetrenie, v rámci ktorého jej bola diagnostikovaná takzvaná psychotická depresia, ktorá mala za následok pokus o takzvanú rozšírenú samovraždu.




Ako v utorok skonštatovala predsedníčka odvolacieho senátu Dana Wänkeová, prvostupňový verdikt bol primeraný, zákonný a správny. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v reakcii pre médiá deklaroval spokojnosť s utorkovým rozhodnutím, vrátane výmery uloženého trestu. „Súhlasím s rozhodnutím odvolacieho súdu,“ povedal.


Miriam trojročného chlapca pripravila o život nožom a sekerou v tele 2025 v lese nad Lendakom v okrese Kežmarok. To, ako zabiť dieťa, si podľa orgánov činných v trestnom konaní vyhľadávala na internete. Po skutku sa neúspešne pokúsila o samovraždu. Následne telo dieťaťa naložila do auta a odviezla do Spišskej Belej na políciu. Tam sa k činu priznala.




Zdroj: SITA.sk - Nepočujúcej matke, ktorá zavraždila svoje dieťa, potvrdili trest 10 rokov väzenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dieťa Matka Súdy Vražda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Európska únia uvoľní milióny eur pre farmárov po zdražení hnojív
<< predchádzajúci článok
WHO testuje vakcíny proti ebole po výskyte stoviek prípadov v KDR

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 