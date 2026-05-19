|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 19.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gertrúda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. mája 2026
Nepočujúcej matke, ktorá zavraždila svoje dieťa, potvrdili trest 10 rokov väzenia – VIDEO
Rozhodnutie súdu je právoplatné. Miriam Galliková, ktorá v lete minulého roku zavraždila svojho trojročného syna, si vo väzení odsedí trest 10 rokov.
Zdieľať
19.5.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie súdu je právoplatné.
Miriam Galliková, ktorá v lete minulého roku zavraždila svojho trojročného syna, si vo väzení odsedí trest 10 rokov. Najvyšší súd SR totiž v utorok zamietol jej odvolanie voči skoršiemu rozsudku Špecializovaného trestného súdu. Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné. Žena tým pádom prejde z výkonu väzby do výkonu trestu.
Špecializovaný trestný súd uložil obžalovanej v marci tohto roku 10-ročný trest, ktorý si má odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia, a tiež ambulantné psychiatrické liečenie. Podľa rozsudku mala v čase vraždy zníženú príčetnosť a ovládacie schopnosti mala znížené o viac ako polovicu.
Nepočujúca matka, ktorá zavraždila svojho rovnako nepočujúceho syna, trpela podľa znalcov depresiami, nie však duševnou chorobou. Hoci pred prvostupňovým súdom urobila Miriam vyhlásenie o vine, v odvolaní požadovala vec vrátiť na ŠTS, ktorý mal následne jej vyhlásenie neprijať.
Znalecké skúmanie zamerané na jej psychický stav totiž podľa nej ignorovalo vyšetrenie, v rámci ktorého jej bola diagnostikovaná takzvaná psychotická depresia, ktorá mala za následok pokus o takzvanú rozšírenú samovraždu.
Ako v utorok skonštatovala predsedníčka odvolacieho senátu Dana Wänkeová, prvostupňový verdikt bol primeraný, zákonný a správny. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v reakcii pre médiá deklaroval spokojnosť s utorkovým rozhodnutím, vrátane výmery uloženého trestu. „Súhlasím s rozhodnutím odvolacieho súdu,“ povedal.
Miriam trojročného chlapca pripravila o život nožom a sekerou v tele 2025 v lese nad Lendakom v okrese Kežmarok. To, ako zabiť dieťa, si podľa orgánov činných v trestnom konaní vyhľadávala na internete. Po skutku sa neúspešne pokúsila o samovraždu. Následne telo dieťaťa naložila do auta a odviezla do Spišskej Belej na políciu. Tam sa k činu priznala.
Zdroj: SITA.sk - Nepočujúcej matke, ktorá zavraždila svoje dieťa, potvrdili trest 10 rokov väzenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Miriam Galliková, ktorá v lete minulého roku zavraždila svojho trojročného syna, si vo väzení odsedí trest 10 rokov. Najvyšší súd SR totiž v utorok zamietol jej odvolanie voči skoršiemu rozsudku Špecializovaného trestného súdu. Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné. Žena tým pádom prejde z výkonu väzby do výkonu trestu.
10-ročný trest
Špecializovaný trestný súd uložil obžalovanej v marci tohto roku 10-ročný trest, ktorý si má odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia, a tiež ambulantné psychiatrické liečenie. Podľa rozsudku mala v čase vraždy zníženú príčetnosť a ovládacie schopnosti mala znížené o viac ako polovicu.
Nepočujúca matka, ktorá zavraždila svojho rovnako nepočujúceho syna, trpela podľa znalcov depresiami, nie však duševnou chorobou. Hoci pred prvostupňovým súdom urobila Miriam vyhlásenie o vine, v odvolaní požadovala vec vrátiť na ŠTS, ktorý mal následne jej vyhlásenie neprijať.
Prokurátor je s rozhodnutím spokojný
Znalecké skúmanie zamerané na jej psychický stav totiž podľa nej ignorovalo vyšetrenie, v rámci ktorého jej bola diagnostikovaná takzvaná psychotická depresia, ktorá mala za následok pokus o takzvanú rozšírenú samovraždu.
Ako v utorok skonštatovala predsedníčka odvolacieho senátu Dana Wänkeová, prvostupňový verdikt bol primeraný, zákonný a správny. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v reakcii pre médiá deklaroval spokojnosť s utorkovým rozhodnutím, vrátane výmery uloženého trestu. „Súhlasím s rozhodnutím odvolacieho súdu,“ povedal.
Miriam trojročného chlapca pripravila o život nožom a sekerou v tele 2025 v lese nad Lendakom v okrese Kežmarok. To, ako zabiť dieťa, si podľa orgánov činných v trestnom konaní vyhľadávala na internete. Po skutku sa neúspešne pokúsila o samovraždu. Následne telo dieťaťa naložila do auta a odviezla do Spišskej Belej na políciu. Tam sa k činu priznala.
Zdroj: SITA.sk - Nepočujúcej matke, ktorá zavraždila svoje dieťa, potvrdili trest 10 rokov väzenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európska únia uvoľní milióny eur pre farmárov po zdražení hnojív
Európska únia uvoľní milióny eur pre farmárov po zdražení hnojív
<< predchádzajúci článok
WHO testuje vakcíny proti ebole po výskyte stoviek prípadov v KDR
WHO testuje vakcíny proti ebole po výskyte stoviek prípadov v KDR