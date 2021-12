Experti odporučili preferovať Pfizer a Modernu pred Johnson & Johnson

Zdravotnícki poradcovia americkej vlády odporučili vo štvrtok uprednostniť vakcíny proti koronavírusu s technológiou mRNA od spoločností Pfizer a Moderna pred vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson, a to vzhľadom na jej slabšiu ochranu a väčšie riziká.





Podľa agentúry AFP poradcovia hlasovali za toto odporúčanie pomerom hlasov 15-0."Členom svojej rodiny by som vakcínu Janssen (od Johnson & Johnson) neodporúčala," povedala poradkyňa, klinická profesorka Beth Bellová z Washingtonskej univerzity.Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vyzvalo expertov na hlasovanie po tom, čo sa objavili ďalšie prípady porúch zrážanlivosti krvi po podaní vakcíny Janssen, ktorá využíva technológiu vírusových vektorov. V tejto súvislosti evidujú najmenej deväť úmrtí.Poradcovia sa však zhodli na tom, že vakcína Janssen by mala zostať dostupná ľuďom, ktorí by z akéhokoľvek dôvodu mohli odmietnuť vakcíny s technológiou mRNA - napriek ich vyššej účinnosti a nižším rizikám, dodala AFP.