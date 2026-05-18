|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. mája 2026
Experti si všimli, že zrejme bojuje so zranením. Slafkovský by podľa nich mal hrať v nižšej formácii – VIDEO
Počas play-off utrpel 22-ročný Slovák niekoľko tvrdých hitov a to si mohlo vypýtať svoju daň. Kanadský klub Montreal Canadiens čaká v noci z pondelka 18. na utorok 19. mája druhý rozhodujúci siedmy ...
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Počas play-off utrpel 22-ročný Slovák niekoľko tvrdých hitov a to si mohlo vypýtať svoju daň.
Kanadský klub Montreal Canadiens čaká v noci z pondelka 18. na utorok 19. mája druhý rozhodujúci siedmy zápas v tohtoročnom play-off NHL. Tentoraz to bude proti Buffalu Sabres na jeho ľade.
Už v prvom kole sa takto Habs natrápili proti Tampe Bay Lightning na čele s Erikom Černákom. Duel o všetko zvládli 2:1 a o niečo podobné sa pokúsia znovu.
Zrejme to bude aj v zostave so slovenskou hviezdou Jurajom Slafkovským. Košičan vo vyraďovacej časti nazbieral deväť bodov za štyri góly a päť asistencií. No šieste stretnutie bolo jedno z jeho najhorších v play-off.
Možno to zapríčinilo aj nešpecifikované zranenie, ktoré klub oficiálne nepotvrdil. Hokejoví experti a komentátori sa o tom rozprávali v pozápasovom štúdiu.
Bývalí hráči NHL a súčasní analytici kanadskej televízie TVA Sports Maxim Lapierre a Antoine Roussel si všimli detaily, ktoré bežný divák prehliadne. Už prvé striedanie v súboji urobil Slafkovský niekoľko chýb a vyústilo to v gól Buffala.
"Myslím si, že nastal čas poďakovať sa Slafkovskému za to, čo doteraz urobil, a posunúť ho v zostave nižšie," povedal prvý menovaný.
"Nie je to o nedostatku snahy, ale vyzerá to, že je zranený. Nevieme to naisto, ale súdim podľa toho, ako sa správa na ľade," doplnil svoj názor s tým, že nebol taký silný na puku ako zvyčajne.
Počas play-off utrpel 22-ročný Slovák niekoľko tvrdých hitov a to si mohlo vypýtať svoju daň. Navyše odohral množstvo zápasov, keď okrem základnej časti v NHL ešte pomohol rodnej krajine na ZOH v Taliansku.
"Zdá sa byť doráňaný. Prvý útok je akýmsi motorom tímu, a ak tam máte hráča, ktorý sa necíti dobre, sťahuje to so sebou aj zvyšných dvoch," dodal Lapierre.
Roussel si myslí to isté. "Hneď v úvode zápasu mal Slafkovský tri straty puku počas jedného striedania. Mám pocit, že keď sa mu nedarí, namiesto zjednodušenia hry ju začne komplikovať," uviedol.
Podľa neho chce urobiť niečo naviac, no v danej chvíli to je na škodu veci. "Nebol ani fyzicky zaangažovaný, nevidel som ho rozdať žiadne bodyčeky," priblížil Francúz.
Experti sa zhodli, že by sa mal slovenský útočník posunúť v zostave nižšie a uľahčilo by mu to prácu na ľade. Jeho miesto by mohol zaujať ruský mladík Ivan Demidov.
Zdroj: SITA.sk - Experti si všimli, že zrejme bojuje so zranením. Slafkovský by podľa nich mal hrať v nižšej formácii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kanadský klub Montreal Canadiens čaká v noci z pondelka 18. na utorok 19. mája druhý rozhodujúci siedmy zápas v tohtoročnom play-off NHL. Tentoraz to bude proti Buffalu Sabres na jeho ľade.
Už v prvom kole sa takto Habs natrápili proti Tampe Bay Lightning na čele s Erikom Černákom. Duel o všetko zvládli 2:1 a o niečo podobné sa pokúsia znovu.
Zrejme to bude aj v zostave so slovenskou hviezdou Jurajom Slafkovským. Košičan vo vyraďovacej časti nazbieral deväť bodov za štyri góly a päť asistencií. No šieste stretnutie bolo jedno z jeho najhorších v play-off.
Viackrát chyboval
Možno to zapríčinilo aj nešpecifikované zranenie, ktoré klub oficiálne nepotvrdil. Hokejoví experti a komentátori sa o tom rozprávali v pozápasovom štúdiu.
Bývalí hráči NHL a súčasní analytici kanadskej televízie TVA Sports Maxim Lapierre a Antoine Roussel si všimli detaily, ktoré bežný divák prehliadne. Už prvé striedanie v súboji urobil Slafkovský niekoľko chýb a vyústilo to v gól Buffala.
"Myslím si, že nastal čas poďakovať sa Slafkovskému za to, čo doteraz urobil, a posunúť ho v zostave nižšie," povedal prvý menovaný.
Dlhá a ťažká sezóna
"Nie je to o nedostatku snahy, ale vyzerá to, že je zranený. Nevieme to naisto, ale súdim podľa toho, ako sa správa na ľade," doplnil svoj názor s tým, že nebol taký silný na puku ako zvyčajne.
Počas play-off utrpel 22-ročný Slovák niekoľko tvrdých hitov a to si mohlo vypýtať svoju daň. Navyše odohral množstvo zápasov, keď okrem základnej časti v NHL ešte pomohol rodnej krajine na ZOH v Taliansku.
"Zdá sa byť doráňaný. Prvý útok je akýmsi motorom tímu, a ak tam máte hráča, ktorý sa necíti dobre, sťahuje to so sebou aj zvyšných dvoch," dodal Lapierre.
Nehral fyzicky
Roussel si myslí to isté. "Hneď v úvode zápasu mal Slafkovský tri straty puku počas jedného striedania. Mám pocit, že keď sa mu nedarí, namiesto zjednodušenia hry ju začne komplikovať," uviedol.
Podľa neho chce urobiť niečo naviac, no v danej chvíli to je na škodu veci. "Nebol ani fyzicky zaangažovaný, nevidel som ho rozdať žiadne bodyčeky," priblížil Francúz.
Experti sa zhodli, že by sa mal slovenský útočník posunúť v zostave nižšie a uľahčilo by mu to prácu na ľade. Jeho miesto by mohol zaujať ruský mladík Ivan Demidov.
Zdroj: SITA.sk - Experti si všimli, že zrejme bojuje so zranením. Slafkovský by podľa nich mal hrať v nižšej formácii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Hetrik Berglunda za 11 minút! Slovinci na MS v hokeji 2026 obrali Čechov o body, ale proti Nórom si nepípli – VIDEO, FOTO
Hetrik Berglunda za 11 minút! Slovinci na MS v hokeji 2026 obrali Čechov o body, ale proti Nórom si nepípli – VIDEO, FOTO