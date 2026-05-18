 Pondelok 18.5.2026
 Meniny má Viola
 24hod.sk    Šport

18. mája 2026

Horor počas MotoGP a absolútne ticho. Álex Márquez po páde v rýchlosti 212 km/h utrpel zlomeniny


Zdravotníci zasahovali priamo na trati a po prvotnom ošetrení previezli Márqueza do nemocnice v Sant Cugat. Veľká cena MotoGP v katalánskom Montmeló priniesla dramatické a desivé momenty. Španielsky ...



18.5.2026 (SITA.sk) - Zdravotníci zasahovali priamo na trati a po prvotnom ošetrení previezli Márqueza do nemocnice v Sant Cugat.


Veľká cena MotoGP v katalánskom Montmeló priniesla dramatické a desivé momenty. Španielsky jazdec Álex Márquez počas nedeľňajších pretekov utrpel pri hromadnej nehode vo vysokej rýchlosti zlomeninu pravej kľúčnej kosti a stavca C7. Ako uviedol web denníka AS, po páde v rýchlosti viac ako 200 kilometrov za hodinu skončil v nemocnici, no podľa tímu je mimo ohrozenia života.

Incident sa udial v 12. kole pretekov, keď jazdec tímu Gresini bojoval o víťazstvo tesne za Pedrom Acostom. Jazdec KTM však dostal technický problém a Márquez už nedokázal kolízii zabrániť. Pri snahe vyhnúť sa súperovi vyšiel mimo trate, v štrkovej zóne stratil kontrolu nad motocyklom Ducati a následne tvrdo dopadol na zem v rýchlosti približne 212 km/h.

Po nehode zavládlo na okruhu absolútne ticho. Riaditeľstvo pretekov okamžite prerušilo preteky červenou vlajkou. Márquezov motocykel sa po náraze rozpadol a jeho časti zostali priamo na trati. Úlomky zasiahli aj ďalších jazdcov, pričom Fabio Di Giannantonio po náraze do časti Ducati takisto spadol.

Zdravotníci zasahovali priamo na trati a po prvotnom ošetrení previezli Márqueza do nemocnice v Sant Cugat. Podľa lekárskych správ utrpel zlomeninu pravej kľúčnej kosti a menšiu zlomeninu stavca C7, ktorá našťastie neovplyvnila hybnosť končatín. Jazdec sa ešte v ten večer podrobil operácii.

Dvojnásobný majster sveta neskôr upokojil fanúšikov prostredníctvom sociálnych sietí. „Všetko je pod kontrolou. Dnes večer ma čaká operácia, ale som v najlepších rukách. Ďakujem všetkým za podporu a správy,“ odkázal Márquez z nemocnice, kde sa objavil s fixačným golierom na krku.

Chaotické momenty pokračovali aj po reštarte pretekov. Krátko po zhasnutí semaforov havaroval Francúz Johann Zarco, ktorého noha sa zachytila o Ducati Francesca Bagnaiu. Zarco spolu s motocyklom nekontrolovane rotoval po trati, no aj on vyviazol bez život ohrozujúcich zranení. Utrpel poškodenie väzov a menšiu zlomeninu v oblasti ľavého členka.

Organizátori aj tímy po pretekoch hovorili o jednom z najdesivejších incidentov ostatných rokov v MotoGP. Napriek dramatickým scénam sa však obaja jazdci vyhli najhoršiemu, čo v paddocku vyvolalo veľkú úľavu.


Zdroj: SITA.sk - Horor počas MotoGP a absolútne ticho. Álex Márquez po páde v rýchlosti 212 km/h utrpel zlomeniny © SITA Všetky práva vyhradené.

Bol jedným zo strojcov víťazstva nad Talianskom. Čiernu robotu plní dokonale a spoluprácu s Pospíšilovcami si pochvaľuje – VIDEO
Experti si všimli, že zrejme bojuje so zranením. Slafkovský by podľa nich mal hrať v nižšej formácii – VIDEO

