Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bonifác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Exportný klub Eximbanky otvorí tému exportných príležitostí v juhovýchodnej Ázii


Tagy: Export PR

Už 28. mája 2026 organizuje Eximbanka ďalšie podujatie zo série Exportný klub, ktoré sa tentoraz zameria na perspektívny región juhovýchodnej Ázie. Diskusné fórum, ktoré prebehne v Historickej budove ...



Zdieľať
new project 5 676x444 14.5.2026 (SITA.sk) - Už 28. mája 2026 organizuje Eximbanka ďalšie podujatie zo série Exportný klub, ktoré sa tentoraz zameria na perspektívny región juhovýchodnej Ázie.


Diskusné fórum, ktoré prebehne v Historickej budove NR SR v Bratislave, prinesie slovenským exportérom aktuálne informácie o obchodných príležitostiach, možnostiach expanzie a štátnych nástrojoch podpory exportu na zahraničné trhy.

Podujatie otvoria významní predstavitelia slovenských a európskych inštitúcií – Maroš Šefčovič (eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť), Richard Raši (predseda NR SR), Rastislav Chovanec (štátny tajomník MZVaEZ) a Rastislav Podhorec (generálny riaditeľ Eximbanky).

Súčasťou programu budú prezentácie zamerané na exportné a investičné príležitosti vo vybraných krajinách juhovýchodnej Ázie. Vystúpiť by mali zástupcovia diplomatických misií Vietnamu, Malajzie, Filipín, Indonézie a Thajska.

Diskusné fórum prinesie aj dve odborné panelové diskusie. Prvá sa bude venovať štátnym nástrojom podpory exportu a možnostiam spolupráce slovenských inštitúcií pri podpore domácich firiem v zahraničí. Diskutovať budú zástupcovia Eximbanky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a ekonomickej diplomacie.

Druhý panel sa zameria na praktické skúsenosti slovenských exportérov a finančných partnerov pri pôsobení na trhoch juhovýchodnej Ázie. O svoje skúsenosti sa s vami podelia predstavitelia Eximbanky, UniCredit Bank, spoločností Corpin, Betamont a Konštrukta Industry.

Neoddeliteľnou súčasťou podujatia budú aj B2G stretnutia, ktoré vytvoria priestor na networking a individuálne konzultácie so zástupcami verejných inštitúcií, ekonomickej diplomacie a odborníkmi na export.

Účasť na podujatí je bezplatná, podmienená registráciou na webe Eximbanky: https://eximbanka.sk/exportny-klub-diskusne-forum-na-temu-juhovychodna-azia-2/.

Registrovať sa môžete do 19. mája 2026.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Exportný klub Eximbanky otvorí tému exportných príležitostí v juhovýchodnej Ázii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Export PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Sedem z desiatich mladých sa bojí, do akého sveta by priviedli svoje deti
<< predchádzajúci článok
Španielska noc nad Bratislavou spojila gastronómiu, víno a ľudí pri jednom stole

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 