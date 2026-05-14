|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bonifác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Exportný klub Eximbanky otvorí tému exportných príležitostí v juhovýchodnej Ázii
Už 28. mája 2026 organizuje Eximbanka ďalšie podujatie zo série Exportný klub, ktoré sa tentoraz zameria na perspektívny región juhovýchodnej Ázie. Diskusné fórum, ktoré prebehne v Historickej budove ...
Zdieľať
14.5.2026 (SITA.sk) - Už 28. mája 2026 organizuje Eximbanka ďalšie podujatie zo série Exportný klub, ktoré sa tentoraz zameria na perspektívny región juhovýchodnej Ázie.
Diskusné fórum, ktoré prebehne v Historickej budove NR SR v Bratislave, prinesie slovenským exportérom aktuálne informácie o obchodných príležitostiach, možnostiach expanzie a štátnych nástrojoch podpory exportu na zahraničné trhy.
Podujatie otvoria významní predstavitelia slovenských a európskych inštitúcií – Maroš Šefčovič (eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť), Richard Raši (predseda NR SR), Rastislav Chovanec (štátny tajomník MZVaEZ) a Rastislav Podhorec (generálny riaditeľ Eximbanky).
Súčasťou programu budú prezentácie zamerané na exportné a investičné príležitosti vo vybraných krajinách juhovýchodnej Ázie. Vystúpiť by mali zástupcovia diplomatických misií Vietnamu, Malajzie, Filipín, Indonézie a Thajska.
Diskusné fórum prinesie aj dve odborné panelové diskusie. Prvá sa bude venovať štátnym nástrojom podpory exportu a možnostiam spolupráce slovenských inštitúcií pri podpore domácich firiem v zahraničí. Diskutovať budú zástupcovia Eximbanky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a ekonomickej diplomacie.
Druhý panel sa zameria na praktické skúsenosti slovenských exportérov a finančných partnerov pri pôsobení na trhoch juhovýchodnej Ázie. O svoje skúsenosti sa s vami podelia predstavitelia Eximbanky, UniCredit Bank, spoločností Corpin, Betamont a Konštrukta Industry.
Neoddeliteľnou súčasťou podujatia budú aj B2G stretnutia, ktoré vytvoria priestor na networking a individuálne konzultácie so zástupcami verejných inštitúcií, ekonomickej diplomacie a odborníkmi na export.
Účasť na podujatí je bezplatná, podmienená registráciou na webe Eximbanky: https://eximbanka.sk/exportny-klub-diskusne-forum-na-temu-juhovychodna-azia-2/.
Registrovať sa môžete do 19. mája 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Exportný klub Eximbanky otvorí tému exportných príležitostí v juhovýchodnej Ázii © SITA Všetky práva vyhradené.
Diskusné fórum, ktoré prebehne v Historickej budove NR SR v Bratislave, prinesie slovenským exportérom aktuálne informácie o obchodných príležitostiach, možnostiach expanzie a štátnych nástrojoch podpory exportu na zahraničné trhy.
Podujatie otvoria významní predstavitelia slovenských a európskych inštitúcií – Maroš Šefčovič (eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť), Richard Raši (predseda NR SR), Rastislav Chovanec (štátny tajomník MZVaEZ) a Rastislav Podhorec (generálny riaditeľ Eximbanky).
Súčasťou programu budú prezentácie zamerané na exportné a investičné príležitosti vo vybraných krajinách juhovýchodnej Ázie. Vystúpiť by mali zástupcovia diplomatických misií Vietnamu, Malajzie, Filipín, Indonézie a Thajska.
Diskusné fórum prinesie aj dve odborné panelové diskusie. Prvá sa bude venovať štátnym nástrojom podpory exportu a možnostiam spolupráce slovenských inštitúcií pri podpore domácich firiem v zahraničí. Diskutovať budú zástupcovia Eximbanky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a ekonomickej diplomacie.
Druhý panel sa zameria na praktické skúsenosti slovenských exportérov a finančných partnerov pri pôsobení na trhoch juhovýchodnej Ázie. O svoje skúsenosti sa s vami podelia predstavitelia Eximbanky, UniCredit Bank, spoločností Corpin, Betamont a Konštrukta Industry.
Neoddeliteľnou súčasťou podujatia budú aj B2G stretnutia, ktoré vytvoria priestor na networking a individuálne konzultácie so zástupcami verejných inštitúcií, ekonomickej diplomacie a odborníkmi na export.
Účasť na podujatí je bezplatná, podmienená registráciou na webe Eximbanky: https://eximbanka.sk/exportny-klub-diskusne-forum-na-temu-juhovychodna-azia-2/.
Registrovať sa môžete do 19. mája 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Exportný klub Eximbanky otvorí tému exportných príležitostí v juhovýchodnej Ázii © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Sedem z desiatich mladých sa bojí, do akého sveta by priviedli svoje deti
Sedem z desiatich mladých sa bojí, do akého sveta by priviedli svoje deti
<< predchádzajúci článok
Španielska noc nad Bratislavou spojila gastronómiu, víno a ľudí pri jednom stole
Španielska noc nad Bratislavou spojila gastronómiu, víno a ľudí pri jednom stole