Nemecko otvára kaderníctva, niektoré spolkové krajiny si trúfajú aj na ďalšie obchody

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2021 - Naprieč Nemeckom sa po dva a pol mesiaci otvárajú kaderníctva. Predstavuje to ďalší opatrný krok smerom k uvoľneniu reštrikcií zameraných proti šíreniu koronavírusu.Pondelkový krok nasleduje po tom, ako sa pred týždňom do lavíc vrátili žiaci základných škôl. Vyplýva to z rozhodnutia kancelárky Angely Merkelovej a premiérov 16 spolkových krajín z 10. februára. V stredu by sa pritom mali stretnúť znovu, aby sa dohodli na tom, ako budú ďalej postupovať s uvoľňovaním opatrení, ktoré by mali podľa súčasného plánu v krajine platiť do 7. marca.Niektoré spolkové krajiny otvárajú aj ďalšie prevádzky ako kvetinárstva a železiarstva. Väčšina obchodov v krajine je pritom zatvorená od 16. decembra. Reštaurácie, bary, športové a voľnočasové zariadenia sú zatvorené od 2. novembra a hotely môžu ubytovávať len ľudí na pracovných cestách.Očakáva sa, že Nemecko zostane v súvislosti s pandémiou naďalej ostražité, a to najmä pre šírenie nákazlivejších variantov vírusu. V pondelok nemecké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb potvrdilo ďalších 4 732 prípadov nákazy koronavírusom a tiež ďalších 60 úmrtí, čím sa počet obetí pandémie v Nemecku vyšplhal na 70 105.