Facebook: Príčinou výpadku bola chybná konfigurácia

Spoločnosť Facebook v noci na utorok oznámila, že dôvodom viac ako šesťhodinového pondelkového výpadku jej sociálnych sietí a aplikácií bola "chybná zmena konfigurácie", informovala agentúra Reuters.





Spoločnosť vo svojom vyhlásení nešpecifikovala, kto konfiguráciu vykonal, a ani to, či bola plánovaná.Niekoľko nemenovaných zamestnancov Facebooku pre Reuters ešte skôr uviedlo, že si myslia, že výpadok spôsobila interná chyba, ktorá súvisela s internetovým prenosom. Podľa expertov na bezpečnosť nie je tiež vylúčené, že výpadok spôsobila neúmyselná chyba alebo sabotáž "niekoho zvnútra"."Chceme všetkým objasniť, že v tejto chvíli veríme, že hlavnou príčinou výpadku bola chybná zmena konfigurácie," píše sa vo vyjadrení Facebooku. Spoločnosť sa zároveň ospravedlnila všetkým tým, ktorých výpadok zasiahol, a uviedla, že sa snaží lepšie porozumieť tomu, čo sa stalo, aby mohla naďalej budovať "odolnejšiu infraštruktúru".Pondelkový výpadok Facebooku, Instagramu, WhatsAppu či Messengeru bol najdlhší, aký platforma Downdetector, ktorá sa zaoberá monitorovaním internetu, doposiaľ zaznamenala.Facebook a jeho aplikácie používa približne 3,5 miliardy ľudí. Mnoho užívateľov sa však v čase výpadku obrátilo na konkurenčné sociálna siete akými sú Twitter či TikTok, čo spôsobilo, že akcie Facebooku na svetovom trhu klesli o 4,9 percenta. Ide o ich najväčší prepad od vlaňajšieho novembra. Po obnovení služby akcie spoločnosti opäť mierne stúpli.Počas pondelkového výpadku sa užívatelia sťažovali na pomalosť webových stránok, zlé pripájanie k serveru a nefunkčnosť aplikácií.Platforma Downdetector uviedla, že dostala 10,6 milióna hlásení o problémoch so spomínanými službami od používateľov naprieč USA, Európou a Áziou, pričom problémy sa začali objavovať okolo 17.45 h SELČ. Zhruba o sedem hodín neskôr sa služby začali vracať do prevádzky.