Facebook prináša novinku v boji proti politickým dezinformáciám, ukáže krajinu ich pôvodu

23.4.2020 - Facebook začne označovať niektoré politické príspevky na svojich platformách krajinami ich pôvodu, aby tak obmedzil šírenie politických dezinformácií skupinami zo zahraničia, ktoré imitujú legitímne skupiny a politické strany.Nové pravidlá sa budú týkať príspevkov, stránok či účtov súvisiacich s voľbami na sociálnej sieti Facebook a službe Instagram.Spoločnosť sa najprv zameria na stránky mimo Spojených štátov amerických, ktoré majú dosah na veľký počet ľudí v krajine.Ak je napríklad účet na Instagrame, ktorý sa zameriava na amerických voličov, z Brazílie, podľa nových pravidiel bude mať každý jeho príspevok označenie "so sídlom v Brazílii".Používatelia tiež budú mať možnosť si prečítať o danom účte viac informácií. Podľa Facebooku to má ľuďom pomôcť "posúdiť spoľahlivosť a autentickosť" toho, čo vidia.Štítky pri príspevkoch sú najnovším pokusom Facebooku bojovať s dezinformáciami o voľbách.Rusko a ďalšie krajiny používajú sociálne médiá na ovplyvňovanie politického diskurzu v USA a iných častiach sveta, pričom sa často maskujú za miestne skupiny.Hoci nové opatrenie poskytuje používateľom nové informácie, podľa agentúry AP je však nepravdepodobné, že to pomôže so zákernejšími pokusmi o ovplyvnenie novembrových prezidentských volieb v Spojených štátoch.