Facebook pritvrdzuje v boji proti dezinformáciám o koronavíruse, WHO poskytol reklamu zadarmo

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Facebook stupňuje svoje snahy v boji proti dezinformáciám týkajúcim sa koronavírusu, napríklad aj tým, že dal Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) priestor na bezplatnú reklamu. Oznámil to v utorok šéf spoločnosti Mark Zuckerberg.Na svojom účte na sociálnej sieti uviedol, že spoločnosť spolupracuje so štátnymi ministerstvami zdravotníctva a svetovými organizáciami, ako sú napríklad WHO , americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) či Detský fond OSN (UNICEF) Cieľom je sprostredkovať verejnosti včasné a presné informácie o víruse. Zuckerberg dodal, že Facebook poskytne podporu a reklamu aj ďalším nešpecifikovaným organizáciám.Facebook predtým podnikol už aj iné opatrenia proti šíreniu hoaxov a dezinformácií o víruse, napríklad odstraňoval klamlivé tvrdenia a konšpiračné teórie a presmerovával používateľov na stránky WHO alebo ich miestnych zdravotníckych úradov, aby si mohli vyhľadať najnovšie informácie.Celosvetovo sa novým koronavírusom, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, nakazilo už vyše 94-tisíc ľudí a podľahlo mu vyše 3 200 osôb. Ochorenie, ktoré sa prvý raz objavilo vlani v decembri v čínskom meste Wu-chan, sa rozšírilo už do 80 krajín sveta.