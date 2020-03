Koronavírus zatvára školy vo Francúzsku, desaťtisíce študentov má nútené prázdniny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2020 - Francúzsko zatvorilo približne 120 škôl a to ešte nemusí byť konečné číslo. V utorok to oznámil minister školstva Jean-Michel Blanquer. Podľa jeho slov je opatrením zasiahnutých okolo 35-tisíc študentov, predovšetkým v Bretónsku a regióne Oise severne od Paríža, kde zaznamenali zvýšenú koncentráciu výskytu nového koronavírusu.Blanquer pre televíziu LCI v utorok povedal, že je veľmi pravdepodobné, že zatvoria aj ďalšie školy. Zároveň potvrdil, že zakázal akékoľvek školské výlety. Francúzsko doteraz potvrdilo 191 prípadov nového koronavírusu, z toho tri na francúzskych karibských ostrovoch, ako aj tri úmrtia.Celosvetovo sa novým koronavírusom, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie covid-19, nakazilo už vyše 92-tisíc ľudí a podľahlo mu vyše 3100. Ochorenie, ktoré sa prvý raz objavilo vlani v decembri v čínskom meste Wu-chan, sa rozšírilo už do viac ako 70 krajín sveta.