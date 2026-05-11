Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
FC Barcelona má za sebou ďalší domáci ligový triumf, túži však po úspechu na európskej scéne
Tagy: El Clásico La Liga 2025/2026
Po dvoch ligových tituloch sa Katalánci sústredia na celkové víťazstvo v Lige majstrov. V nedeľu večer spečatili futbalisti FC Barcelona zisk majstrovského titulu v španielskej La Lige, no Katalánci ...
11.5.2026 (SITA.sk) - Po dvoch ligových tituloch sa Katalánci sústredia na celkové víťazstvo v Lige majstrov.
V nedeľu večer spečatili futbalisti FC Barcelona zisk majstrovského titulu v španielskej La Lige, no Katalánci hneď začali myslieť na budúcnosť. Tréner Hansi Flick získal s tímom druhú ligovú trofej po sebe, čo prinieslo v organizácii Blaugranas pokoj po päťročnici s jediným titulom. Napriek tomu, že domáca dominancia je výrazná, hlavným cieľom zostáva zisk Ligy majstrov, ktorú FC Barcelona nevyhral od roku 2015.
Aktuálny ročník La Ligy bol miernym krokom späť v porovnaní s predchádzajúcou sezónou, keď klub získal všetky tri hlavné domáce trofeje a prebojoval sa aj do semifinále Ligy majstrov. Kľúčové mladé hviezdy ako Lamine Yamal a Pedri González naznačovali, že sezóna bude nasmerovaná k šiestej európskej trofeji. Napriek tomu klub v Lige majstrov vypadol už vo štvrťfinále, v ktorom FC Barcelona nestačil na Atlético Madrid.
Hlavný tréner Flick potvrdil, že triumf v Lige majstrov je jeho prioritou. "Chcem vyhrať Ligu majstrov a zostať trénerom na Camp Nou, keď bude štadión kompletne dokončený," povedal.
Okrem vylepšenia kádra, čo je nevyhnutný krok k rovnosti s európskymi gigantmi ako Paríž Saint-Germain či Bayern Mníchov, je veľkou výzvou aj finančná situácia klubu. Náklady musia byť presne plánované a každý výdavok starostlivo zvažovaný. Tento rok sa nedostatočná hĺbka kádra prejavila častými zraneniami a absenciou kvalitných posíl na niektorých pozíciách.
Obrana trpela nedostatkom špičkových hráčov po odchode Iniga Martíneza do Saudskej Arábie, jeho miesto čiastočne vyplnil Gerard Martín ako konvertovaný stredný obranca. Ani on a ani Eric García však nestačili na úroveň top európskych tímov. V útoku zabezpečilo góly hlavne duo Robert Lewandowski a Ferran Torres, ktorí však nestačili na ofenzívnu silu hráčov ako Harry Kane alebo Ousmane Dembélé.
S ohľadom na existujúci káder, Barca musí viac staviť na talenty z akadémie La Masia. Hoci Flickov predchodca Xavi Hernández do tímu etabloval mladíkov ako Lamine Yamal, Flick bol opatrnejší, čo sa prejavilo odchodom Dro Fernándeza do PSG a obmedzeným zapojením iných mladých talentov ako Xavi Espart alebo Tommy Marqués. Flick tiež po zranení pomalšie dôveroval Marcovi Bernalovi.
Neskúsenosť hráčov spôsobovala slabšiu disciplínu na ihrisku, čo si vyžiadalo červené karty v dôležitých zápasoch proti Atléticu, ktoré prispeli k vypadnutiu v štvrťfinále. Obrana sa však má podľa Flicka zlepšiť po skúsenostiach z minulej sezóny, kde Barcelona nezaznamenala v Lige majstrov ani jedno čisté konto.
Prvý zápas semifinále LM medzi PSG a Bayernom ukázal, že riskantný a vysoko postavený obranný štýl môže byť úspešný aj na najvyššej úrovni, čo dáva Flickovi dôveru pokračovať v tomto prístupe. "Hra má veľmi jemné hranice, musíte sa úplne angažovať alebo úplne ustúpiť," povedal tréner Bayernu Vincent Kompany.
FC Barcelona očakáva, že s vhodnými posilami a ďalším rokom vývoja mladého tímu skončí čakanie na európsku slávu a získa ďalšiu trofej v Lige majstrov.
Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona má za sebou ďalší domáci ligový triumf, túži však po úspechu na európskej scéne © SITA Všetky práva vyhradené.
Guardiola v neho verí. Kto by mal zohrať kľúčovú úlohu v závere sezóny Manchestru City?
Najväčší športový deň na Žitnom ostrove prilákal tisíce ľudí
