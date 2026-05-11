Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

11. mája 2026

FC Barcelona má za sebou ďalší domáci ligový triumf, túži však po úspechu na európskej scéne


Tagy: El Clásico La Liga 2025/2026

Po dvoch ligových tituloch sa Katalánci sústredia na celkové víťazstvo v Lige majstrov. V nedeľu večer spečatili futbalisti FC Barcelona zisk majstrovského titulu v španielskej La Lige, no Katalánci ...



Zdieľať
spain_la_liga_soccer_91178 676x451 11.5.2026 (SITA.sk) - Po dvoch ligových tituloch sa Katalánci sústredia na celkové víťazstvo v Lige majstrov.


V nedeľu večer spečatili futbalisti FC Barcelona zisk majstrovského titulu v španielskej La Lige, no Katalánci hneď začali myslieť na budúcnosť. Tréner Hansi Flick získal s tímom druhú ligovú trofej po sebe, čo prinieslo v organizácii Blaugranas pokoj po päťročnici s jediným titulom. Napriek tomu, že domáca dominancia je výrazná, hlavným cieľom zostáva zisk Ligy majstrov, ktorú FC Barcelona nevyhral od roku 2015.

Aktuálny ročník La Ligy bol miernym krokom späť v porovnaní s predchádzajúcou sezónou, keď klub získal všetky tri hlavné domáce trofeje a prebojoval sa aj do semifinále Ligy majstrov. Kľúčové mladé hviezdy ako Lamine Yamal a Pedri González naznačovali, že sezóna bude nasmerovaná k šiestej európskej trofeji. Napriek tomu klub v Lige majstrov vypadol už vo štvrťfinále, v ktorom FC Barcelona nestačil na Atlético Madrid.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Hlavný tréner Flick potvrdil, že triumf v Lige majstrov je jeho prioritou. "Chcem vyhrať Ligu majstrov a zostať trénerom na Camp Nou, keď bude štadión kompletne dokončený," povedal.

Okrem vylepšenia kádra, čo je nevyhnutný krok k rovnosti s európskymi gigantmi ako Paríž Saint-Germain či Bayern Mníchov, je veľkou výzvou aj finančná situácia klubu. Náklady musia byť presne plánované a každý výdavok starostlivo zvažovaný. Tento rok sa nedostatočná hĺbka kádra prejavila častými zraneniami a absenciou kvalitných posíl na niektorých pozíciách.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Obrana trpela nedostatkom špičkových hráčov po odchode Iniga Martíneza do Saudskej Arábie, jeho miesto čiastočne vyplnil Gerard Martín ako konvertovaný stredný obranca. Ani on a ani Eric García však nestačili na úroveň top európskych tímov. V útoku zabezpečilo góly hlavne duo Robert Lewandowski a Ferran Torres, ktorí však nestačili na ofenzívnu silu hráčov ako Harry Kane alebo Ousmane Dembélé.

S ohľadom na existujúci káder, Barca musí viac staviť na talenty z akadémie La Masia. Hoci Flickov predchodca Xavi Hernández do tímu etabloval mladíkov ako Lamine Yamal, Flick bol opatrnejší, čo sa prejavilo odchodom Dro Fernándeza do PSG a obmedzeným zapojením iných mladých talentov ako Xavi Espart alebo Tommy Marqués. Flick tiež po zranení pomalšie dôveroval Marcovi Bernalovi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Neskúsenosť hráčov spôsobovala slabšiu disciplínu na ihrisku, čo si vyžiadalo červené karty v dôležitých zápasoch proti Atléticu, ktoré prispeli k vypadnutiu v štvrťfinále. Obrana sa však má podľa Flicka zlepšiť po skúsenostiach z minulej sezóny, kde Barcelona nezaznamenala v Lige majstrov ani jedno čisté konto.

Prvý zápas semifinále LM medzi PSG a Bayernom ukázal, že riskantný a vysoko postavený obranný štýl môže byť úspešný aj na najvyššej úrovni, čo dáva Flickovi dôveru pokračovať v tomto prístupe. "Hra má veľmi jemné hranice, musíte sa úplne angažovať alebo úplne ustúpiť," povedal tréner Bayernu Vincent Kompany.

FC Barcelona očakáva, že s vhodnými posilami a ďalším rokom vývoja mladého tímu skončí čakanie na európsku slávu a získa ďalšiu trofej v Lige majstrov.


Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona má za sebou ďalší domáci ligový triumf, túži však po úspechu na európskej scéne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: El Clásico La Liga 2025/2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Guardiola v neho verí. Kto by mal zohrať kľúčovú úlohu v závere sezóny Manchestru City?
<< predchádzajúci článok
Najväčší športový deň na Žitnom ostrove prilákal tisíce ľudí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 