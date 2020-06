Federer má po tenise do konca roka. Čaká ho operácia kolena

Švajčiarsky tenista Roger Federer bude pauzovať do konca tohto roka pre problémy s kolenom, ktoré si vyžiadajú chirurgický zákrok. Informoval o tom v stredu prostredníctvom twitteru.





Tridsaťosemročný Federer absolvoval vo februári operáciu, no ťažkosti sa mu vrátili. Tento rok hral naposledy v januári, keď v semifinále Australian Open prehral s Novakom Djokovičom 6:7 (1), 4:6, 3:6. "Pred pár týždňami sa mi počas rehabilitácie ozvalo pravé koleno a musím podstúpiť artroskopiu. Potrebujem čas na to, aby som sa vrátil v stopercentnej kondícii, fanúšikovia mi budú chýbať, ale teším sa na nich v roku 2021," uviedol dvadsaťnásobný grandslamový šampión.Federerovi chýba do kompletizácie zbierky úspechov zlato z olympiády. Vďaka preloženiu hier v Tokiu na budúci rok má stále nádej vybojovať triumf pod piatimi kruhmi. OH sa uskutočnia 23. júla až 8. augusta 2021. Dosiaľ má na konte 103 turnajových titulov, viac má na konte iba Jimmy Connors, ktorý ich vybojoval 109.Tenisová sezóna sa najskôr rozbehne v auguste. V marci pre pandémiu koronavírusu prerušili všetky súťaže ATP, WTA a ITF až do 31. júla. Grandslamový Wimbledon zrušili prvýkrát od druhej svetovej vojny, Roland Garros preložili na september (20. septembra - 4. októbra) a US Open je na programe od 31. augusta do 13. septembra.