 24hod.sk    Z domova

26. apríla 2026

Ferenčáka fyzicky napadol neznámy páchateľ, poslanca museli ošetriť na pohotovosti


Poslanca Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, v sobotu 25. apríla večer fyzicky napadol neznámy páchateľ. Poslanec to oznámil v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24. Po incidente podľa vlastných slov zavolal štátnu aj mestskú políciu, útočník však ušiel. Polícia podľa Ferenčáka v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie. On sám bol ošetrený na pohotovosti.

„Cítil som, ako sa nieto dotkol môjho ramena a potom som dostal priamy úder do tváre, do zubov, do nosa," povedal Ferenčák s tým, že následne po útoku zozadu spadol na zem. Pri incidente bola prítomná jeho dcéra.

Poslanec sa v tejto súvislosti pýta, či má incident vnímať ako odkaz za nehlasovanie o koaličných návrhoch zákonov. „Na mňa sú stále nasadené bezpečnostné zložky, stále sa pohybujú v mojom regióne," skonštatoval. Doplnil, že o tomto disponuje informáciami, poskytne ich však len vtedy, keď rezort vnútra nebude riadiť Matúš Šutaj Eštok a policajnú inšpekciu Branislav Zurian.

Ferenčák podľa vlastných slov očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si útok objednal. „Za to, že som mal vlastný názor, že som nehlasoval za jednotlivé zákony, tak vyústilo to až do fyzického útoku," vyhlásil poslanec. Doplnil však, že takéto veci ho nezastrašia.


Zdroj: SITA.sk - Ferenčáka fyzicky napadol neznámy páchateľ, poslanca museli ošetriť na pohotovosti © SITA Všetky práva vyhradené.

