Nedeľa 26.4.2026
Meniny má Jaroslava
26. apríla 2026
Najvyšší súd už onedlho rozhodne o odvolaní atentátnika na premiéra Fica
Juraja Cintulu najprv obvinili z pokusu o úkladnú vraždu, neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok. Najvyšší súd SR by mal v stredu ...
26.4.2026 (SITA.sk) - Juraja Cintulu najprv obvinili z pokusu o úkladnú vraždu, neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.
Najvyšší súd SR by mal v stredu 29. apríla rozhodnúť o odvolaní Juraja Cintulu, ktorý bol pre atentát na predsedu vlády Roberta Fica v októbri 2025 neprávoplatne odsúdený na 21 rokov väznenia. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.
Obhajca obžalovaného Namir Alyasry hneď po vynesení prvostupňového rozsudku minulý rok avizoval podanie odvolania, pričom zdôraznil, že stojí si za tým, že pri incidente v Handlovej v roku 2024 neišlo o terorizmus.
Cintula, ktorý je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku, na začiatku procesu v júli 2025 neurobil vyhlásenie, či je vinný, alebo nevinný. V priebehu procesu sa však vyjadril, že premiéra nechcel zabiť, iba zraniť, aby nemohol vykonávať funkciu predsedu vlády. Obžalovaný je momentálne stíhaný väzobne.
Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil Cintula 15. mája 2024 v Handlovej. Podľa orgánov činných v trestnom konaní atentátnik zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí.
Cintulu obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd už onedlho rozhodne o odvolaní atentátnika na premiéra Fica © SITA Všetky práva vyhradené.
