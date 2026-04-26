 24hod.sk    Z domova

26. apríla 2026

Poslanec Ján Ferenčák nevstúpi do žiadnej strany, kým sa nevysvetlí dianie okolo neho


Tagy: poslanec Národnej rady SR

„Moja politická budúcnosť je - v prvom rade sa sústredím na mesto," povedal poslanec, ktorý je zároveň primátorom Kežmarku. Poslanec Ján ...



26.4.2026 (SITA.sk) - „Moja politická budúcnosť je - v prvom rade sa sústredím na mesto," povedal poslanec, ktorý je zároveň primátorom Kežmarku.


Poslanec Ján Ferenčák, ktorý bol vylúčený z koaličnej strany Hlas-SD, nevstúpi do žiadnej strany, pokiaľ sa nevysvetlí dianie okolo jeho osoby.

V dislkusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 tak odpovedal na otázku, či neplánuje vstúpiť do Strany vidieka Rudolfa Huliaka, aby jej umožnil blokačnú väčšinu voči vládnej koalícii. Poslanec podľa vlastných slov však do strany vstúpiť neplánuje a v parlamente bude hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia.

„Moja politická budúcnosť je - v prvom rade sa sústredím na mesto," povedal poslanec, ktorý je zároveň primátorom Kežmarku. Tento post chce podľa vlastných slov aj obhájiť. „Pôjdem ako nezávislý kandidát, pretože strany, ktoré sú dnes na politickej scéne, ma neoslovujú,“ vyhlásil Ferenčák. Dodal, že spoluprácu si vie predstaviť „s každou jednou osobnosťou“.


Zdroj: SITA.sk - Poslanec Ján Ferenčák nevstúpi do žiadnej strany, kým sa nevysvetlí dianie okolo neho © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: poslanec Národnej rady SR
nasledujúci článok >>
Prezident Pellegrini vráti parlamentu dva zákony, dôvodom sú prílepky
<< predchádzajúci článok
Ferenčáka fyzicky napadol neznámy páchateľ, poslanca museli ošetriť na pohotovosti

