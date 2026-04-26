|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. apríla 2026
Poslanec Ján Ferenčák nevstúpi do žiadnej strany, kým sa nevysvetlí dianie okolo neho
„Moja politická budúcnosť je - v prvom rade sa sústredím na mesto," povedal poslanec, ktorý je zároveň primátorom Kežmarku. Poslanec Ján ...
Zdieľať
26.4.2026 (SITA.sk) - „Moja politická budúcnosť je - v prvom rade sa sústredím na mesto," povedal poslanec, ktorý je zároveň primátorom Kežmarku.
Poslanec Ján Ferenčák, ktorý bol vylúčený z koaličnej strany Hlas-SD, nevstúpi do žiadnej strany, pokiaľ sa nevysvetlí dianie okolo jeho osoby.
V dislkusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 tak odpovedal na otázku, či neplánuje vstúpiť do Strany vidieka Rudolfa Huliaka, aby jej umožnil blokačnú väčšinu voči vládnej koalícii. Poslanec podľa vlastných slov však do strany vstúpiť neplánuje a v parlamente bude hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia.
„Moja politická budúcnosť je - v prvom rade sa sústredím na mesto," povedal poslanec, ktorý je zároveň primátorom Kežmarku. Tento post chce podľa vlastných slov aj obhájiť. „Pôjdem ako nezávislý kandidát, pretože strany, ktoré sú dnes na politickej scéne, ma neoslovujú,“ vyhlásil Ferenčák. Dodal, že spoluprácu si vie predstaviť „s každou jednou osobnosťou“.
Zdroj: SITA.sk - Poslanec Ján Ferenčák nevstúpi do žiadnej strany, kým sa nevysvetlí dianie okolo neho © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanec Ján Ferenčák, ktorý bol vylúčený z koaličnej strany Hlas-SD, nevstúpi do žiadnej strany, pokiaľ sa nevysvetlí dianie okolo jeho osoby.
V dislkusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 tak odpovedal na otázku, či neplánuje vstúpiť do Strany vidieka Rudolfa Huliaka, aby jej umožnil blokačnú väčšinu voči vládnej koalícii. Poslanec podľa vlastných slov však do strany vstúpiť neplánuje a v parlamente bude hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia.
„Moja politická budúcnosť je - v prvom rade sa sústredím na mesto," povedal poslanec, ktorý je zároveň primátorom Kežmarku. Tento post chce podľa vlastných slov aj obhájiť. „Pôjdem ako nezávislý kandidát, pretože strany, ktoré sú dnes na politickej scéne, ma neoslovujú,“ vyhlásil Ferenčák. Dodal, že spoluprácu si vie predstaviť „s každou jednou osobnosťou“.
Zdroj: SITA.sk - Poslanec Ján Ferenčák nevstúpi do žiadnej strany, kým sa nevysvetlí dianie okolo neho © SITA Všetky práva vyhradené.
