Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Fico by za to hlasoval oboma rukami. Belgický premiér vyzýva EÚ na rokovania s Ruskom
Belgický premiér Bart De Wever vyzval Európsku úniu, aby požiadala členské štáty o mandát na priame rokovania s Ruskom o ukončení
15.3.2026 (SITA.sk) - Belgický premiér Bart De Wever vyzval Európsku úniu, aby požiadala členské štáty o mandát na priame rokovania s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa jeho slov sa doteraz nepodarilo prinútiť Moskvu ustúpiť z konfliktu, ktorý sa začal po ruskej invázii vo februári 2022. V rozhovore pre belgický denník L’Echo zdôraznil, že bez novej stratégie bude hľadanie mierového riešenia čoraz komplikovanejšie.
De Wever otvorene priznal, že Európa momentálne nemá dostatočné nástroje na zásadný tlak na Kremeľ. „Keďže nie sme schopní pohroziť (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi posielaním zbraní na Ukrajinu a nedokážeme ho ekonomicky zadusiť bez podpory Spojených štátov, zostáva už len jedna metóda: uzavrieť dohodu,“ povedal. Podľa neho by bolo možné Rusko skutočne prinútiť k ústupkom iba s „100-percentnou podporou Spojených štátov“.
Belgický premiér zároveň naznačil, že postoj Washingtonu k vojne nemusí byť úplne jednoznačný. Podľa jeho vyjadrenia sa niekedy zdá, že Spojené štáty sú „bližšie k Putinovi než k lídrovi Kyjeva“. Narážal tým na postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa k riešeniu konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.
De Wever varoval, že ak Európska únia nebude mať vlastný mandát na rokovania v Moskve, zostane mimo kľúčových rozhodnutí. „Bez mandátu ísť rokovať do Moskvy nie sme pri rokovacom stole, kde budú Američania tlačiť na Ukrajinu, aby prijala dohodu. A už teraz môžem povedať, že to bude pre nás zlá dohoda,“ uviedol.
V ostatných týždňoch sa viacerí európski lídri snažia obnoviť kontakty s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Medzi nimi aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý nechce, aby prípadnú mierovú dohodu vyrokoval výlučne Washington. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová však zdôrazňuje, že Únia musí najskôr dosiahnuť spoločnú predstavu o tom, čo od Ruska očakáva, a až potom pristúpiť k priamym rokovaniam s Moskvou.
Ako referuje web liga.net, slovenský premiér Robert Fico vyhlásil, že ak by EÚ požiadala o mandát na mierové rozhovory, hlasoval by som „oboma rukami“. Vo videu na Facebooku vyhlásil, že mnohí vraj preferujú „pokračovanie vojny len kvôli svojej posadnutosti Ruskom, napriek tomu, že ide o nezmyselné vzájomné zabíjanie Slovanov, ktoré nič nevyrieši“. Považuje za dôležité, aby sa v Európskej únii „objavili hlasy zdravého rozumu“.
Zdroj: SITA.sk - Fico by za to hlasoval oboma rukami. Belgický premiér vyzýva EÚ na rokovania s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Taraba ohlásil záujem vstúpiť do SNS, ale na sobotný snem nebol pozvaný
Taraba ohlásil záujem vstúpiť do SNS, ale na sobotný snem nebol pozvaný
<< predchádzajúci článok
Orbán vs. Magyar. Maďarsko čaká veľká predvolebná konfrontácia, jej súčasťou sú aj obvinenia z cudzieho zasahovania
Orbán vs. Magyar. Maďarsko čaká veľká predvolebná konfrontácia, jej súčasťou sú aj obvinenia z cudzieho zasahovania