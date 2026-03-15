 Zo zahraničia

15. marca 2026

Orbán vs. Magyar. Maďarsko čaká veľká predvolebná konfrontácia, jej súčasťou sú aj obvinenia z cudzieho zasahovania


Maďarsko čaká významná politická konfrontácia. Premiér Viktor Orbán a líder opozície Péter Magyar plánujú v nedeľu veľké ...



madarsky premier viktor orban 676x451 15.3.2026 (SITA.sk) - Maďarsko čaká významná politická konfrontácia. Premiér Viktor Orbán a líder opozície Péter Magyar plánujú v nedeľu veľké zhromaždenia v Budapešti. Udeje sa tak len štyri týždne pred parlamentnými voľbami.


Obaja politici pritom vo svojej kampani čoraz častejšie hovoria o zasahovaní zahraničia do maďarskej politiky. Orbán obvinil Európsku úniu a Ukrajinu z podpory opozície, zatiaľ čo Magyar tvrdí, že vláda sa snaží udržať pri moci aj s pomocou Ruska.

Napätie sa zvýšilo aj po ostrej výmene medzi Orbánom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V ostatných dňoch sa v Maďarsku objavili bilbordy kritizujúce Zelenského a vláda zároveň zadržala a následne vyhostila skupinu ukrajinských bankových zamestnancov.

Magyar obvinil Orbána, že sa snaží získať podporu Kremľa. Podľa investigatívnych správ médií VSquare a Financial Times údajne prebiehala tajná ruská kampaň na sociálnych sieťach, ktorej cieľom bolo posilniť Orbánovu vládu a oslabiť opozíciu.

Rivalita pred voľbami


Podporovatelia Orbánovej strany Fidesz sa zhromaždia na takzvanom „pochode za mier“, ktorý povedie cez most cez rieku Dunaj až k parlamentu, kde má premiér vystúpiť s prejavom.

Magyar plánuje vlastný „národný pochod“ z centra mesta na Námestie hrdinov, kde má popoludní osloviť svojich podporovateľov. Zhromaždenia sa konajú symbolicky v deň maďarského štátneho sviatku.

Podľa analytika Roberta Lászlóa z think-tanku Political Capital sa Orbán snaží opäť mobilizovať voličov témou vojny na Ukrajine. „Orbán robí všetko pre to, aby znovu vyvolal vojnovú psychózu, ktorá mu v roku 2022 priniesla ústavnú väčšinu,“ uviedol.

Energetika a spor s Kyjevom


Napätie medzi Budapešťou a Kyjevom sa zvýšilo aj pre ropovod Družba, ktorým prúdi ruská ropa do vnútrozemských štátov strednej Európy. Maďarsko obviňuje Ukrajinu zo zdržovania obnovenia jeho prevádzky.

Orbánova vláda tiež blokuje veľký úver Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a nový balík sankcií voči Rusku.

Premiér navyše minulý mesiac nariadil posilniť ochranu energetickej infraštruktúry, keď tvrdil, že Ukrajina môže pripravovať operácie proti maďarským zariadeniam. Magyar naopak varoval, že vláda by mohla pripravovať „operáciu pod falošnou vlajkou“.


Blížiace sa voľby 12. apríla tak podľa analytikov predstavujú najväčšiu politickú výzvu pre Orbána od jeho návratu k moci v roku 2010.




Zdroj: SITA.sk - Orbán vs. Magyar. Maďarsko čaká veľká predvolebná konfrontácia, jej súčasťou sú aj obvinenia z cudzieho zasahovania

Tagy: Maďarský premiér Parlamentné voľby v Maďarsku ropovod Družba
nasledujúci článok >>
Fico by za to hlasoval oboma rukami. Belgický premiér vyzýva EÚ na rokovania s Ruskom
<< predchádzajúci článok
Slovensko nikdy neblokovalo individuálne protiruské sankcie, zdôrazňuje ministerstvo zahraničia – VIDEO

