Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Orbán vs. Magyar. Maďarsko čaká veľká predvolebná konfrontácia, jej súčasťou sú aj obvinenia z cudzieho zasahovania
Maďarsko čaká významná politická konfrontácia. Premiér Viktor Orbán a líder opozície Péter Magyar plánujú v nedeľu veľké ...
15.3.2026 (SITA.sk) - Maďarsko čaká významná politická konfrontácia. Premiér Viktor Orbán a líder opozície Péter Magyar plánujú v nedeľu veľké zhromaždenia v Budapešti. Udeje sa tak len štyri týždne pred parlamentnými voľbami.
Obaja politici pritom vo svojej kampani čoraz častejšie hovoria o zasahovaní zahraničia do maďarskej politiky. Orbán obvinil Európsku úniu a Ukrajinu z podpory opozície, zatiaľ čo Magyar tvrdí, že vláda sa snaží udržať pri moci aj s pomocou Ruska.
Napätie sa zvýšilo aj po ostrej výmene medzi Orbánom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V ostatných dňoch sa v Maďarsku objavili bilbordy kritizujúce Zelenského a vláda zároveň zadržala a následne vyhostila skupinu ukrajinských bankových zamestnancov.
Magyar obvinil Orbána, že sa snaží získať podporu Kremľa. Podľa investigatívnych správ médií VSquare a Financial Times údajne prebiehala tajná ruská kampaň na sociálnych sieťach, ktorej cieľom bolo posilniť Orbánovu vládu a oslabiť opozíciu.
Podporovatelia Orbánovej strany Fidesz sa zhromaždia na takzvanom „pochode za mier“, ktorý povedie cez most cez rieku Dunaj až k parlamentu, kde má premiér vystúpiť s prejavom.
Magyar plánuje vlastný „národný pochod“ z centra mesta na Námestie hrdinov, kde má popoludní osloviť svojich podporovateľov. Zhromaždenia sa konajú symbolicky v deň maďarského štátneho sviatku.
Podľa analytika Roberta Lászlóa z think-tanku Political Capital sa Orbán snaží opäť mobilizovať voličov témou vojny na Ukrajine. „Orbán robí všetko pre to, aby znovu vyvolal vojnovú psychózu, ktorá mu v roku 2022 priniesla ústavnú väčšinu,“ uviedol.
Napätie medzi Budapešťou a Kyjevom sa zvýšilo aj pre ropovod Družba, ktorým prúdi ruská ropa do vnútrozemských štátov strednej Európy. Maďarsko obviňuje Ukrajinu zo zdržovania obnovenia jeho prevádzky.
Orbánova vláda tiež blokuje veľký úver Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a nový balík sankcií voči Rusku.
Premiér navyše minulý mesiac nariadil posilniť ochranu energetickej infraštruktúry, keď tvrdil, že Ukrajina môže pripravovať operácie proti maďarským zariadeniam. Magyar naopak varoval, že vláda by mohla pripravovať „operáciu pod falošnou vlajkou“.
Blížiace sa voľby 12. apríla tak podľa analytikov predstavujú najväčšiu politickú výzvu pre Orbána od jeho návratu k moci v roku 2010.
Zdroj: SITA.sk - Orbán vs. Magyar. Maďarsko čaká veľká predvolebná konfrontácia, jej súčasťou sú aj obvinenia z cudzieho zasahovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Rivalita pred voľbami
Energetika a spor s Kyjevom
