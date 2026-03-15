Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 15.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetlana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

15. marca 2026

Taraba ohlásil záujem vstúpiť do SNS, ale na sobotný snem nebol pozvaný


Minister životného prostredia Tomáš Taraba je pripravený v pondelok 16. marca podať prihlášku do



Zdieľať
6720c415cb6bb513241007 676x451 15.3.2026 (SITA.sk) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba je pripravený v pondelok 16. marca podať prihlášku do Slovenskej národnej strany, ktorá ho nominovala na ministerský post. Povedal to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24. Zároveň uviedol, že nedostal pozvánku na snem, ktorý mala strana v sobotu 14. marca napriek tomu, že on sa k strane hlási.


Taraba zároveň kritizoval šéfa SNS Andreja Danka, ktorý naznačil, že minister by mal v ďalších voľbách kandidovať za stranu Smer-SD. „O čom ja nič neviem,“ zdôraznil Taraba s tým, že z takejto rétoriky bol prekvapený. „Ja o žiadnej ponuke neviem. S Robertom Ficom som sa o ničom nebavil,“ vyhlásil minister.

Taraba je podľa vlastných slov pripravený ísť do SNS a je len na strane, či ho zoberie. „SNS nemá 20 percent. Ja nevidím nejaké kvantá ľudí, ktorí by sa tam tlačili,“ skonštatoval minister. Doplnil však, že keď ho nepozvali na snem, „tak je to asi nejaký odkaz“.


Zdroj: SITA.sk - Taraba ohlásil záujem vstúpiť do SNS, ale na sobotný snem nebol pozvaný

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Taraba kritizuje Huliaka, v koalícii pôsobí ako „opozičný minister“
<< predchádzajúci článok
Fico by za to hlasoval oboma rukami. Belgický premiér vyzýva EÚ na rokovania s Ruskom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 