Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Taraba ohlásil záujem vstúpiť do SNS, ale na sobotný snem nebol pozvaný
Minister životného prostredia Tomáš Taraba je pripravený v pondelok 16. marca podať prihlášku do
15.3.2026 (SITA.sk) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba je pripravený v pondelok 16. marca podať prihlášku do Slovenskej národnej strany, ktorá ho nominovala na ministerský post. Povedal to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24. Zároveň uviedol, že nedostal pozvánku na snem, ktorý mala strana v sobotu 14. marca napriek tomu, že on sa k strane hlási.
Taraba zároveň kritizoval šéfa SNS Andreja Danka, ktorý naznačil, že minister by mal v ďalších voľbách kandidovať za stranu Smer-SD. „O čom ja nič neviem,“ zdôraznil Taraba s tým, že z takejto rétoriky bol prekvapený. „Ja o žiadnej ponuke neviem. S Robertom Ficom som sa o ničom nebavil,“ vyhlásil minister.
Taraba je podľa vlastných slov pripravený ísť do SNS a je len na strane, či ho zoberie. „SNS nemá 20 percent. Ja nevidím nejaké kvantá ľudí, ktorí by sa tam tlačili,“ skonštatoval minister. Doplnil však, že keď ho nepozvali na snem, „tak je to asi nejaký odkaz“.
Zdroj: SITA.sk - Taraba ohlásil záujem vstúpiť do SNS, ale na sobotný snem nebol pozvaný © SITA Všetky práva vyhradené.
Taraba kritizuje Huliaka, v koalícii pôsobí ako „opozičný minister“
Fico by za to hlasoval oboma rukami. Belgický premiér vyzýva EÚ na rokovania s Ruskom
