Fico chce zistiť presné čísla o personálnom obsadení v štátnych orgánoch, ďalším krokom bude konsolidácia

17.4.2024 (SITA.sk) - Vládny kabinet chce zistiť aktuálny počet zamestnancov v jednotlivých orgánoch štátnej správy, ktorí plnia úlohy. Predmetné údaje by mali napomôcť prijatiu účinných opatrení na zefektívnenie a racionalizáciu personálnych kapacít v ústrednej štátnej správe.Vyplýva to z Návrhu na predloženie prehľadu štátnozamestnaneckých pomerov, pracovných pomerov pri výkone práce vo verejnom záujme a iných pracovnoprávnych vzťahov v jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy, na ktorom sa v stredu dohodla vláda.„V rámci konsolidácie verejných financií má vláda Slovenskej republiky záujem pristúpiť k racionalizácii štátnozamestnaneckých vzťahov a iných pracovných vzťahov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme," píše sa v materiáli, ktorý na rokovanie vlády predložil jej predseda Robert Fico Smer-SD ).Materiál ukladá členom vlády i predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy, aby vedúcemu Úradu vlády predložili údaje o „počte skončených štátnozamestnaneckých pomerov, skončených pracovných pomerov pri vykonávaní práce vo verejnom záujme a skončených iných pracovnoprávnych vzťahov v jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy, za obdobie od 26. októbra 2023 do 15. apríla 2024".Rovnako by mu mali predložiť i údaje o počte novovzniknutých štátnozamestnaneckých pomerov a pracovných pomeroch pri vykonávaní práce vo verejnom záujme a iných pracovnoprávnych vzťahov v jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy za rovnaké obdobie. Tieto údaje by mu mali predložiť do 30. apríla 2024, spolu s návrhmi na racionalizáciu štátnozamestnaneckých pomerov, pracovných pomerov pri výkone práce vo verejnom záujme i ďalších pracovnoprávnych vzťahov v danom služobnom úrade.