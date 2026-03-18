Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
18. marca 2026
Ceny ropy v stredu klesli po správe o exporte irackej ropy cez Turecko

Ceny ropy v stredu klesli po tom, ako iracká vláda a kurdské úrady dosiahli dohodu o obnovení vývozu ropy cez turecký prístav Ceyhan, čo trochu zmiernilo obavy o dodávky z Blízkeho východu.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.07 h SEČ 101,19 USD (87,76 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 2,23 USD (2,16 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 92,95 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 3,26 USD (3,39 %)
„Táto správa priniesla trhu určitú úľavu. Akýkoľvek ďalší objem, ktorý sa vráti na trh, je v súčasnej situácii vítaný, takže ceny klesli,“ povedal hlavný analytik spoločnosti LSEG Anh Pham o dohode o vývoze ropy cez Ceyhan. „Stále sa však nachádzame v prostredí 100 dolárov za barel ropy a kríza okolo Hormuzského prielivu nevykazuje žiadne známky zastavenia,“ dodal.
Irán v utorok (17. 3.) potvrdil, že tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Laridžání bol zabitý pri izraelskom útoku. Laridžáního smrť a útoky americkej armády na iránske pobrežné pozície v blízkosti Hormuzského prielivu vzbudili nádej, že konflikt by sa mohol skončiť skôr, povedal analytik spoločnosti China Futures Mingyu Gao.
Trh podporila aj správa o tom, že zásoby ropy v USA vzrástli v týždni končiacom 13. marca o 6,56 milióna barelov. Správu zverejnili zdroje z prostredia obchodníkov s odvolaním sa na údaje Amerického ropného inštitútu (API).
(1 EUR = 1,1531 USD)
Remišová avizuje „Lex antipapaláš“ a pre nákup luxusných áut ministerstvom vnútra sa obráti na NKÚ
Fico pravdepodobne nepodporí závery samitu EÚ týkajúce sa Ukrajiny