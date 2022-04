Fico: Prezidentka s premiérom nás otvorene ťahajú do vojny na Ukrajine

Prezidentka Zuzana Čaputová s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) nás otvorene ťahajú do vojny na Ukrajine. Vyhlásil to šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico v reakcii na to, že Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Fico avizuje podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.





"Darovanie multimiliónového systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine je vojnovým činom s nedoziernymi následkami pre Slovensko," vyhlásil Fico na sociálnej sieti. Systém podľa neho chránil slovenské jadrové elektrárne a priemyselné centrá. Tvrdí, že systém S-300 je výkonnejší a presnejší ako systémy Patriot. "Čaputová s Hegerom darovali Ukrajine jediný systém v slovenskom vlastníctve a ako alternatívu akceptujú navozené americké Patrioty, ktoré nie sú ani v našom vlastníctve a ani ich nevieme používať," povedal Fico.Systém je podľa neho schopný na veľkú diaľku zasiahnuť až šesť cieľov. "Či už ide o lietadlá, rakety alebo bezpilotné drony. Bude použitý v ukrajinsko-ruskom konflikte, čiže Slovensko bude mimoriadne účinnou zbraňou zúčastnené na tomto konflikte," povedal Fico s tým, že sa týmto krokom nesledujú záujmy Slovenska. Zároveň oznámil, že Smer-SD organizuje v nedeľu (10. 4.) podvečer "protivojnové" stretnutie pri vojenskom pamätníku Slavín v Bratislave.Poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha na tlačovej konferencii avizoval, že strana plánuje podať návrh na vyslovenie nedôvery vláde budúci týždeň. Dodal, že sú na tom dohodnutí aj s ďalšími opozičnými partnermi.Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Potvrdil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Vyhlásil, že darovanie systému neznamená, že Slovenská republika sa stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Ubezpečil tiež, že obranyschopnosť SR je naďalej zabezpečená a v najbližších dňoch bude posilnená dodatočným systémom protiraketovej obrany zo strany našich spojencov.