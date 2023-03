Fico sa v prípade odovzdania migov Ukrajine obráti na generálnu prokuratúru, citoval aj slová Svätého Otca (video)

Podať žalobu nemá zmysel

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Akt otvoreného nepriateľstva

Odkázal na slová pápeža

17.3.2023 - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa rozhodla obrátiť na generálnu prokuratúru vo veci odovzdania bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine.Zároveň je toho názoru, že vláda a prezidentka Zuzana Čaputová páchajú trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Uviedol to v piatok na tlačovej besede predseda Smeru-SD Robert Fico. Ďalej povedal, že budúci týždeň strana predstaví vlastný koncept zahraničnej politiky, ktorý budú presadzovať pri prípadnej účasti vo vláde. Taktiež sa obrátili na predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), aby preveril, či v prípade postupu, ktorý vláda prijala, nejde o obchádzanie právomocí parlamentu.Fico je zároveň presvedčený, že podať žalobu na Ústavný súd SR nemá zmysel, pretože je podľa neho alibistický a nerozhodne o ničom.Strana Smer-SD označila odovzdanie bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine za akt otvoreného nepriateľstva voči Ruskej federácii.„Čo viedlo vládu, čo viedlo prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá podľa všetkého tento protiústavný postup vlády odobrila, keď súhlasili s takýmto krokom, ktorý z nás - občanov SR robí vojnový terč? Prečo má byť Slovensko takýmto otvoreným spôsobom zaťahované do vojnového konfliktu?" spýtal sa Fico. Zároveň ich rozhodnutie nazval hlúpou a nezmyselnou zahraničnou politikou.„My sme zhrození z postoja prezidentky Čaputovej, ktorá ešte nedávno tvrdila, že vláda na to nemá kompetenciu a musí o tom rozhodnúť parlament. Čo sa za tých pár dní zmenilo?" opätovne sa spýtal predseda Smeru-SD.Zároveň je podľa neho klamstvom, ak niekto nazýva migy šrotmi.„Z tých trinástich kusov lietadiel minimálne štyri alebo päť sú okamžite bojaschopné. A predsa tam nejdú iba lietadlá, predmetom darovania boli aj všetky príslušné pohonné hmoty a mazivá, je tam kontrolno-meracia technika či náhradné dielce. Robia to len preto, aby boli pochválení Západom. Nech nám je všetkým príkladom suverénnej zahraničnej politiky to, čo povedal Svätý Otec, ktorý jednoznačne hovorí, že tomuto konfliktu podkurujú aj iné veľmoci ako Ruská federácia a treba okamžite rokovať o mieri," tvrdí Fico. Zároveň uviedol, že nikto neukázal právnu analýzu, na základe ktorej sa vláda rozhodla poslať stíhačky na Ukrajinu.