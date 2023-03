Čaputová rešpektuje rozhodnutie vlády o stíhačkách MiG-29. Hegerovi však povedala, aký krok by bol vhodnejší

17.3.2023 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová rešpektuje rozhodnutie vlády uzavrieť medzivládnu zmluvu a spolu s Poľskom previesť naše nepotrebné stíhačky MiG-29 na Ukrajinu.Uvádza to v stanovisku hlavy štátu hovorca prezidentky Martin Strižinec. Slovensko tak bude piatou krajinou, ktorá sa túto pomoc rozhodla poskytnúť.„Premiéra Hegera som vopred informovala, že v súčasnej situácii by bolo vhodnejšie mať k rozhodnutiu o stíhačkách aj uznesenie parlamentu. Za dostatočnú a legitímnu bázu pre prevod stíhačiek však považujem aj spôsob, ku ktorému vláda pristúpila, a teda uzavretie zmluvy medzi vládami Slovenskej republiky a Ukrajiny,“ skonštatovala Čaputová, podľa ktorej namiesto jednostranného aktu prijatého vnútroštátne, pri ktorom sa riešila téma, či ide o zásadnú otázku zahraničnej politiky, išla vláda inou legitímnou cestou, a to uzavretím medzivládnej dohody.„Ide o krok v súlade s medzinárodným právom a je aj v bezpečnostnom záujme Slovenska, ktorým je dosiahnutie spravodlivého mieru na Ukrajine a konsolidácia bezpečnostnej situácie na celom našom kontinente,“ dodala prezidentka.Darovaním stíhačiek Slovensko podľa nej zároveň nateraz vyčerpalo vojenskú pomoc, ktorú bolo schopné brániacej sa Ukrajine poskytnúť. Čaputová zároveň nepovažuje za najvhodnejší postup, keď vláda oznámila zámer darovania stíhačiek a až následne hľadala spôsob, či a ako je možné to urobiť.