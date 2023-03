Hnutie PS súhlasí s darovaním migov Ukrajine, pre bezpečnosť Slovenska splnia veľmi dôležitú úlohu

Bezpečnosť Slovenska

OĽaNO bolo pôvodne proti

Ústavne čistá dohoda

17.3.2023 - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) k odovzdaniu stíhačiek MiG-29 vyzývalo už minulý rok, preto tento krok podporuje. Predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka považuje postúpenie stíhačiek za správne a v bezpečnostnom záujme Slovenska. V tlačovej správe o tom informovalo hnutie PS.„Keď treba, kritizujeme, keď vláda robí dobre, chválime. MiGy konečne môžu splniť jednu poslednú, pre bezpečnosť Slovenska veľmi dôležitú úlohu. Ruské sily chceme udržať čo najďalej od našich hraníc a vyslaním stíhačiek neoslabujeme ani našu obranyschopnosť,” vyhlásil Šimečka s tým, že vzdušný priestor Slovenska efektívne chránia naši spojenci.Poslanec Tomáš Valášek (PS) doplnil, že Ukrajine stíhačky poslúžia najmä na zničenie rakiet s plochou dráhou letu.„Putin nimi devastuje elektrárne a rozvod elektriny s cieľom, aby ľudia zostali uprostred zimy bez tepla. Čisté barbarstvo. Ak máme šancu pomôcť tomu zabrániť, je správne, že ju využívame. Rusko je odhodlané si Ukrajinu buď podmaniť, alebo ju zničiť, a nepodarí sa mu to len vtedy, ak jej budeme naďalej pomáhať. Finančne, ale aj vojensky,” vyhlásil Valášek.Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v tlačovej správe uviedlo, že pôvodne nesúhlasili s navrhnutým neústavným spôsobom odovzdania stíhačiek a skrývaním sa za parlament. Rovnako nesúhlasili aj s nízkou kompenzáciou približne 150 až 180 miliónov eur.„Vláda nakoniec musela prísť s ústavne čistým spôsobom a kompenzácia sa zároveň navýšila na 900 miliónov eur," dodalo hnutie a podotklo, že bez aktívneho súhlasu prezidentky by k tomu kroku neprišlo.„Vopred bola informovaná a ak by chcela, mohla odovzdaniu migov zabrániť tým, že by odobrala kompetenciu vláde na uzatvorenie medzinárodnej zmluvy," vysvetlilo OĽaNO.Strana Demokrati rozhodnutie odovzdať migy Ukrajine uvítala, rovnako ako poskytnutie dvoch odpaľovacích zariadení a príslušenstva systému protivzdušnej obrany KUB. Podľa strany je medzivládna dohoda ústavne čistá a hodnotovo správna, ako aj v súlade s Chartou OSN.„Predošlé vlády rozhodli o osude sovietskych stíhačiek, a to v momente obstarania amerických stíhačiek F-16. Lietadlá MiG-29 sú uzemnené, nevieme ich, na rozdiel od Ukrajiny, servisovať a nemáme na nich dostatok pilotov. Pre Slovensko sú nepoužiteľné," uviedol minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati).Dodal, že táto pomoc bude preplatená vo forme financií z Európskeho mierového nástroja a tiež ďalšieho vojenského materiálu od spojencov. Naď ubezpečil, že darovaním stíhačiek Slovensko nie je bližšie k vojnovému konfliktu.Podľa neho to prezentujú opoziční politici, ktorí opakujú stanoviská Moskvy. Rovnako ubezpečil, že sa nezníži ani obranyschopnosť Slovenska.