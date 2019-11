Fico: Treba rozhodnúť, či ešte má zmysel rokovať o stratifikácii

Na archívnej snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar Na archívnej snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 25. novembra (TASR) - Reforma nemocníc, tzv. stratifikácia, je v prvom čítaní, v utorok 26. novembra musí padnúť rozhodnutie, či sa ňou bude parlament zaoberať. Novinárom to v pondelok na tlačovej konferencii povedal predseda Smeru-SD Robert Fico.Šéf Smeru-SD pripomenul, že v parlamente je predložených množstvo zákonov, ktoré sú v prvom čítaní. Vzhľadom na to, že v utorok sa začína pravdepodobne posledná schôdza parlamentu, poslanecké grémium musí podľa Fica rozhodnúť, či má zmysel rokovať o týchto návrhoch. V prvom čítaní je aj stratifikácia nemocníc."Stratifikácia nemocníc je opäť zákon, ktorý je v prvom čítaní. Zajtra musí padnúť rozhodnutie, aký má význam zaoberať sa zákonmi, ktoré sú v prvom čítaní. Ak zajtra padne rozhodnutie, že urobíme z mikrofónu v národnej rade predvolebnú tribúnu, tak jej súčasťou bude pravdepodobne aj zákon o stratifikácii, ale bez akéhokoľvek konca. Zákon bude prerokovaný v prvom čítaní, a tým skončil," povedal Fico s tým, že keď príde nová vláda, bude musieť zákon predložiť znova do parlamentu. Označil to preto za zbytočné divadlo.Fico zopakoval, že strana Smer-SD má voči stratifikácii nemocníc stále výhrady. "Keď príde k tomu dňu D, keď bude treba o tomto zákone hlasovať, zvolám klub a poradíme sa," dodal.Stratifikáciu do parlamentu predložila vláda na návrh ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD). Z októbrovej schôdze pléna ju tesne pred hlasovaním presunuli.