Fico videom o presune systému S-300 ohrozil vojakov aj civilistov, tvrdí Heger

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico ohrozil vyzradením informácií o presune systému protivzdušnej obrany S-300 na Ukrajinu bezpečnosť vojakov a civilistov, ktorí sa na jeho presune podieľali.Premiér Eduard Heger OĽaNO ) to povedal v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo. „Kompetentné orgány by sa na to mali pozrieť a konať v zmysle zákonov Slovenskej republiky. Každý by mal byť braný na zodpovednosť, ak ohrozí zákony SR," vyhlásil. Fico vo svojom profile na sociálnej sieti minulý týždeň ešte pred oficiálnym oznámením zverejnil video, že Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Vo verejnom priestore sa diskutovalo, že šéf Smeru-SD mohol prezradiť utajovanú skutočnosť.„Celý deň dostávame info z hraníc s Ukrajinou o manévroch s vojenskou technikou. Máme vážne obavy, že Heger chce v Kyjeve oznámiť slovenský dar Ukrajine – S-300," napísal Robert Fico vo štvrtok 7. apríla večer na sociálnej sieti.