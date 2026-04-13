Pondelok 13.4.2026
Meniny má Aleš
Gebrüder Weiss spúšťa piatu sezónu GWcycles
Tagy: cyklistická súťaž GWcycles PR Súťaž
1. apríla spustila spoločnosť Gebrüder Weiss piaty ročník svojej medzinárodnej cyklistickej súťaže
13.4.2026 (SITA.sk) - 1. apríla spustila spoločnosť Gebrüder Weiss piaty ročník svojej medzinárodnej cyklistickej súťaže GWcycles.
Cieľ: spoločne prekonať jeden milión kilometrov – a tým odstrániť až desať ton plastového odpadu z riek a pobrežných oblastí.
Mnohí zamestnanci spoločnosti Gebrüder Weiss sa každoročne zúčastňuje podujatia "GWcycles". Cyklistická výzva je však otvorená pre každého, kto má rád aktívny život a cyklistiku. Na obrázku: tím Gebrüder Weiss Slovensko.
Koncept je jednoduchý: za každý prejdený kilometer financuje Gebrüder Weiss zber a ekologickú likvidáciu desiatich gramov plastového odpadu. Aj tentoraz sa iniciatíva realizuje v spolupráci s berlínskou environmentálnou spoločnosťou CleanHub.
"GWcycles je príkladom toho, aké jednoduché je spojiť udržateľnú mobilitu s konkrétnymi krokmi na ochranu životného prostredia – kilometer po kilometri," hovorí Frank Haas, vedúci stratégie značky a komunikácie v spoločnosti Gebrüder Weiss.
Cyklistická komunita neustále rastie a diverzifikuje sa. Do konca kempane, do 31. októbra 2026 sa účastníci budú snažiť dosiahnuť celkovo jeden milión kilometrov.
Na obrázku:cyklisti v Hongkongu.
Účasť je otvorená pre všetkých, pre každého záujemcu na celom svete. Vzdialenosti sa zaznamenávajú prostredníctvom bezplatnej aplikácie Radbonus, ktorá je kompatibilná s bežnými fitness trackermi.
Super je, že každý kto sa zúčastní získava automaticky instantné odmeny už od najazdených pár kilometrov.
V mene spoločnosti Gebrüder Weiss odstraňuje partner CleanHub plastový odpad z riek a pobrežných oblastí na celom svete za každý kilometer na bicykli.
Prvé odmeny sú dostupné už od 50 kilometrov a všetky ceny sú vyrobené z recyklovaných materiálov.
Súťaž prebieha od 1.4. do 31.10.2026
Zapoj sa aj TY!
Ďalšie informácie a registrácia: www.gw-world.com/gwcycles
Spoločnosť Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v rakúskom Lauterachu je globálne pôsobiaci poskytovateľ komplexných logistických služieb s približne 8 600 zamestnancami na 180 pobočkách. V roku 2025 spoločnosť dosiahla tržby vo výške 2,73 miliardy eur. Jej portfólio zahŕňa dopravné a logistické riešenia, digitálne služby a riadenie dodávateľského reťazca. Dvojité silné stránky digitálnej a fyzickej kompetencie umožňujú spoločnosti Gebrüder Weiss rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Rodinný podnik – s históriou siahajúcou viac ako pol tisícročia – implementoval širokú škálu environmentálnych, ekonomických a sociálnych iniciatív. Dnes je tiež považovaný za priekopníka v oblasti udržateľných obchodných praktík.www.gw-world.com
