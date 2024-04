Fico vyzýva zamestnávateľov, aby obmedzili prácu v noci (video)

Rokovanie budúci týždeň

Minimálna mzda 816 eur

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.4.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico vyzýva zamestnávateľov, aby obmedzili prácu v noci. Uviedol to v piatok po kontrolnom dni na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny na margo plánovaného zvyšovania minimálnej mzdy. Uvedomuje si, že na minimálnu mzdu sú na Slovensku naviazané mnohé iné príspevky a príplatky.„Vrásky na čele nerobí zamestnávateľom rast minimálnej mzdy, ale robia ich príplatky za prácu v noci, cez sviatky a víkendy. Máme jedny z najvyšších podielov práce v noci, cez víkendy a počas sviatkov v celej Európskej únii,“ zdôraznil premiér. Ako dodal, vláda musí o tomto probléme hovoriť so zamestnávateľmi, alebo nájsť iný spôsob zvyšovania príplatkov za prácu v noci a počas víkendov.„Musíme zagarantovať ľudom, ktorí pracujú v noci, cez víkendy a sviatky, že budú primerane za ňu odmenení,“ zdôraznil Fico. Intenzívne sa preto touto témou budú zaoberať na koaličnej rade. Podľa Fica má minimálna mzda tvoriť 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo je v súlade s programovým vyhlásením vlády.„Chcem rešpektovať koaličných partnerov. Chcem rešpektovať záujem strany Hlas – SD, ktorí chcú dynamickejšie naplniť tento záväzok a tiež SNS, ktorí chcú hovoriť o časovom harmonograme. Toto bude predmetom rokovania koaličnej rady, ktorá bude budúci týždeň v stredu,“ dodal Fico.„Zákon o minimálnej mzde je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, v rámci ktorého ho môžu pripomienkovať aj zamestnávatelia. Očakávame, že jedna z pripomienok bude smerovať k príplatkom. Sme pripravení na diskusiu, aj na tripartite,“ uviedol minister práce Erik Tomáš . Ako dodal, momentálne sme nastavení tak, že príplatky sú naviazané na minimálnu mzdu, pokiaľ sa nenájde nejaký efektívnejší mechanizmus, tak to tak ostatne.Rezort práce chce stanoviť minimálnu mzdu ako 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve vychádzajúc z údajov spred dvoch rokov, v súlade s programovým vyhlásením vlády. V tomto roku je minimálna mzda 750 eur. Podľa odhadu súčasného automatu, ktorý vypočíta minimálnu mzdu ako 57 % priemernej mzdy spred dvoch rokov, by minimálna mzda v roku 2025 mala predstavovať 816 eur.Podľa už nových pravidiel by jej výška mala dosiahnuť podľa kvalifikovaných odhadov v roku 2026 sumu 920 eur a v nasledujúcom roku by to malo byť už 969 eur. Na minimálnu mzdu sú samozrejme naviazané nočné a víkendové príplatky za prácu, ktoré rovnako budú rásť.