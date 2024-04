Prioritou rezortu práce má byť podľa Fica udržanie nízkej nezamestnanosti a zamestnávanie tých, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť prácu (video)

Fico oceňuje projekty ministerstva

Zachovanie sociálneho dialógu

5.4.2024 (SITA.sk) - Prioritou rezortu práce do konca roka má byť udržiavanie nízkej miery nezamestnanosti . Uviedol to v piatok po kontrolnom dni na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Robert Fico . Ocenil, že miera nezamestnanosti sa na Slovensku nachádza pod úrovňou štyroch percent.„Významná časť ľudí, ktorí sú nezamestnaní, sú zväčša dlhodobo nezamestnaní alebo ľudia, ktorí nemajú pracovné návyky a disciplínu. Je správne, že sa ministerstvo sústreďuje na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných,“ dodal Fico.Nakoľko zamestnávatelia volajú po nových zamestnancoch, ktorých je nedostatok, rezort práce pripravil novelu zákona o pobyte cudzincov , kde sa budú okrem iného znižovať lehoty na prijímanie pracovníkov zo zahraničia.„Našou prioritou však ostáva dostať do pracovného procesu čo najviac ľudí zo spomínaných štyroch percent, ktorí sú nezamestnaní,“ uviedol Fico.Kladne ohodnotil pokračovanie v aktivačných prácach pre nezamestnaných a zavedenie nového programu pre mladých ľudí – práva na prvú prácu. Oceňuje tiež význam projektov, vďaka ktorým sa nezamestnaní rekvalifikujú a preškoľujú. Erikovi Tomášovi vyslovil podporu pri plnení priorít stanovených v programovom vyhlásení vlády.„Vnímam veľkú dynamiku a prijímanie množstva pozitívnych opatrení sociálneho charakteru. Vnímam záujem pána ministra o zachovanie sociálneho zmieru a sociálneho dialógu. Sociálny dialóg bol mŕtvy posledné tri roky, teraz vidím snahu cez štandardnú tripartitu viesť rozhovory so sociálnymi partnermi. Bez toho sa nedajú prijímať kvalitné rozhodnutia v sociálnej oblasti,“ uzavrel Robert Fico.