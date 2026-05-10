Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 10.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viktória
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. mája 2026

Ficove energetické rokovania v Moskve môžu mať podľa Richtera presah aj ďalej do Európy


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt

„Tu nejde len o ruskú ropu, to môže byť širší kontext,“ skonštatoval Richter. Rokovania v oblasti energetiky, ktoré viedol v Moskve



Zdieľať
img_6037_copy 1 676x451 10.5.2026 (SITA.sk) - „Tu nejde len o ruskú ropu, to môže byť širší kontext,“ skonštatoval Richter.


Rokovania v oblasti energetiky, ktoré viedol v Moskve predseda vlády Robert Fico, môžu mať presah aj ďalej do Európy. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to skonštatoval koaličný poslanec Ján Richter (Smer-SD).

Ak premiér podľa neho uprednostnil rokovania s Transpetrolom pred účasťou na oslavách konca II. svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši, musí na to podľa Richtera mať „setsakramentský dôvod".

„Tu nejde len o ruskú ropu, to môže byť širší kontext,“ skonštatoval Richter. Doplnil, že vojna na Ukrajine musí niekedy skončiť a mohlo by sa tak stať už v tomto kalendárnom roku.

„A je potrebné v maximálnej miere pripraviť sa aj na to, čo bude pokračovať,“ dodal poslanec.


Zdroj: SITA.sk - Ficove energetické rokovania v Moskve môžu mať podľa Richtera presah aj ďalej do Európy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Putin hovorí o víťazstve, ruský postup na fronte sa však výrazne spomalil
<< predchádzajúci článok
Pri pobreží Kataru zasiahla loď na prepravu sypkého nákladu neznáma strela

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 