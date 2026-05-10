Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Putin hovorí o víťazstve, ruský postup na fronte sa však výrazne spomalil
Moskva tvrdí, že Ukrajina by mala odovzdať celý Donbas, analýzy z bojiska však naznačujú rastúce problémy ruskej armády a stagnáciu ofenzívy. Ruský prezident
Ruský prezident Vladimir Putin sa snaží presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko smeruje k nevyhnutnému víťazstvu na Ukrajine a Kyjev by mal odovzdať celý Donbas, aby sa vyhol porážke.
Vývoj na bojisku však podľa analýz naznačuje výrazné spomalenie ruskej ofenzívy a rastúce problémy Moskvy, napísal v nedeľu denník The New York Times.
Zostali zaseknutí
Ruská armáda po ziskoch z konca minulého roka postupuje podstatne pomalšie a na niektorých úsekoch frontu dokonca stratila územie.
Podľa údajov organizácie Black Bird Group by pri súčasnom tempe Rusko potrebovalo viac ako 30 rokov na úplné ovládnutie Donbasu, ktorý Kremeľ označuje za podmienku ukončenia vojny.
„Jediné, čo dokážu, sú infiltračné taktiky a útoky na podporné siete ďaleko za frontovou líniou,“ povedala analytička Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier (CEIP) Dara Massicotová. „Neviedlo to však k rýchlym ziskom. Sú v podstate zaseknutí.“
Bezmocní proti dronom
Rusko podľa expertov stále nedokázalo vyriešiť základný problém moderného bojiska zaplaveného dronmi.
Namiesto veľkých útokov obrnených jednotiek sa ruské sily snažia prenikať do ukrajinských pozícií po malých skupinách, často pešo alebo na motocykloch. Výsledkom je rozširujúca sa „šedá zóna“, kde kontrola nad územím nie je jasná.
Ukrajina v posledných mesiacoch získala na niektorých úsekoch technologickú prevahu v oblasti dronov, ich výroby aj taktiky nasadenia.
Rusko sa však snaží dobehnúť náskok budovaním robustnejších dronových síl vrátane elitnej jednotky Rubikon.
Kolabujúca ekonomika
Rastúce problémy na fronte zároveň zvyšujú tlak na ruskú ekonomiku a spoločnosť. Putinova popularita podľa článku klesla na najnižšiu úroveň od začiatku vojny, pričom obyvateľov čoraz viac hnevajú ekonomické problémy aj blokovanie mobilného internetu zavedené pre hrozbu ukrajinských dronových útokov.
„Mesiace čakali, že Rusko utrpí zdrvujúcu porážku a že sa zrúti jeho štátnosť. Nevyšlo to,“ vyhlásil Putin počas víkendových osláv Dňa víťazstva v Moskve.
Trumpova iniciatíva
Americký prezident Donald Trump medzitým pokračuje v tlaku na mierové rokovania. Ešte v marci vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „už nemá v rukách takmer žiadne karty“.
Rusko zároveň odmieta pokračovať v mierových rokovaniach bez stiahnutia ukrajinských síl z regiónov, ktoré Moskva považuje za svoje územie. Kyjev to odmieta.
Mimoriadne krvavé
Boje pritom zostávajú mimoriadne krvavé. Podľa odhadov ruských médií Mediazona a Meduza zahynulo do konca minulého roka približne 352-tisíc ruských vojakov, čo je viac než šesťnásobok amerických strát počas vojny vo Vietname.
Ukrajina sa snaží zvyšovať cenu vojny útokmi na ropné zariadenia a ďalšie ciele hlboko v Rusku. Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov vyhlásil, že cieľom Kyjeva je spôsobiť Rusku približne 50-tisíc zabitých alebo ťažko zranených vojakov mesačne.
„To Rusku spôsobí náklady, ktoré nebude schopné uniesť, a prinúti ho k mieru prostredníctvom sily,“ povedal Fedorov.
Zdroj: SITA.sk - Putin hovorí o víťazstve, ruský postup na fronte sa však výrazne spomalil © SITA Všetky práva vyhradené.
