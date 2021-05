Finále Ligy majstrov bude v Portugalsku, súboj o prestížnu trofej uvidia v hľadisku tisíce fanúšikov

Našli kompromis

V hre bolo aj preloženie súboja

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - Finále tohtosezónnej edície futbalovej Ligy majstrov sa napokon uskutoční v portugalskom Porte. Vo štvrtok to potvrdila Európska futbalová únia (UEFA) , ktorá súboj o "ušatú trofej" naplánovaný na sobotu 29. mája presunula do Portugalska z tureckého Istanbulu.Anglické mužstvá Manchester City FC Chelsea o prestížny pohár zabojujú na 50-tisícovom Štadióne draka, do hľadiska sa dostane po 6-tisíc priaznivcov oboch finalistov.UEFA pristúpila k zmene dejiska finále LM, pretože Turecko figuruje v Anglicku na zozname rizikových krajín v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Všetci účastníci by museli pri návrate domov z Istanbulu podstúpiť karanténu. Portugalsko je v Anglicku na "zelenom" zozname a Angličania pri návrate domov z tejto krajiny nemusia ísť do karantény."Fanúšikovia viac ako 12 mesiacov trpeli tým, že nemohli sledovať svoje tímy naživo. Teraz majú šancu vidieť finále Ligy majstrov, čo je vrchol klubového futbalu. Som rád, že sme našli kompromis, pretože zbaviť priaznivcov možnosti vidieť tento duel osobne neprichádzalo do úvahy," povedal prezident UEFA Aleksander Čeferin Zaujímavosťou je, že aj v minulej sezóne vyvrcholila Liga majstrov v Portugalsku. Po prerušení vtedy súťaž dohrávali v lete 2020 s finálovým súbojom v Lisabone na Štadióne svetla.V hre o finále LM 2020/2021 údajne bolo aj preloženie súboja na londýnsky štadión Wembley, napokon je to portugalské Porto. Angličania odmietli udeliť výnimky pre oficiálnych hostí UEFA, sponzorov či médiá z tzv. "červených krajín"."Akceptujeme a rešpektujeme rozhodnutie britskej vlády, že zaradenie Turecka na červený zoznam štátov je v záujme ochrany obyvateľov tejto krajiny pri boji proti šíreniu koronavírusu," dodal Čeferin.Očakáva sa, že UEFA pridelí tureckému Istanbulu niektoré z nasledujúcich finále LM mimo poradia.